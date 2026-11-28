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BIVŠI KINESKI ZVANIČNIK OSUĐEN NA SMRTNU KAZNU Osumnjičen za zloupotrebu položaja i primanje mita
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Kineski sud osudio je danas bivšeg predsedavajućeg regiona Guangsi Lana Tjanlija na smrtnu kaznu zbog primanja mita, prenela je danas državna novinska agencija Sinhua.
Sud je naveo da je Lan zloupotrebio svoj položaj u vladi kako bi pomogao pojedincima i organizacijama u poslovanju u zamenu za 88 miliona dolara u periodu od 2008. do 2025. godine.
Doneta je odluka o dvogodišnjem odlaganju izvršenja kazne, a to znači da će kazna biti preinačena u doživotni zatvor ukoliko Lan ne počini nova krivična dela tokom perioda odlaganja.
Nakon što mu kazna bude preinačena, Lan neće imati pravo na dalje umanjenje kazne niti na uslovni otpust, naveo je sud.
(Kurir.rs/Tanjug)
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