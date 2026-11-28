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Donji dom nemačkog parlamenta Bundestag usvojio je danas budžet za 2027. godinu u vrednosti od 556 milijardi evra, kojim je predviđeno značajno povećanje izdvajanja za odbranu i infrastrukturu, ali i novo neto zaduživanje veće od 210 milijardi evra.

Ministarstvo rada i socijalnih pitanja ima najveći budžet od oko 203 milijarde evra, dok je za odbranu predviđeno oko 110 milijardi iz redovnog budžeta i dodatnih gotovo 30 milijardi evra iz posebnog fonda za Bundesver, prenosi Blumberg.

Od ukupnog novog zaduživanja, oko 123 milijarde evra biće obezbeđeno kroz redovni budžet, dok će dodatnih 58 milijardi biti finansirano iz fonda za infrastrukturu i klimatsku neutralnost, a približno 30 milijardi iz posebnog vojnog fonda.

Veliki deo zaduživanja odvijaće se izvan uobičajenih ograničenja nemačke ustavne kočnice za zaduživanje, što vladi omogućava da finansira modernizaciju vojske i infrastrukture, uz istovremeno nastojanje da ograniči rashode u drugim oblastima.

Troškovi servisiranja javnog duga trebalo bi da porastu za više od trećine, na približno 41 milijardu evra.

Zakon o budžetu sada treba da razmotri Bundesrat, gornji dom nemačkog parlamenta, koji bi trebalo da se sastane 18. decembra.