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Izraelski premijer u tehničkom mandatu Benjamin Netanjahusprema se da objavi da je spreman da služi kao drugi premijer u rotaciji sa predsednikom stranke Jašar Gadijem Ajzenkotom, kome je poveren mandat za sastav nove vlade Izraela, izjavio je danas zvaničnik u Netanjahuovom kabinetu.

Zvaničnik je naveo da o tom potezu postoje podeljena mišljenja unutar Netanjahuovog kruga, prenosi Tajms of Izrael.

Prema javnom emiteru Kan, ponuda će biti preneta nezvaničnim kanalima, što će Netanjahuovoj stranci Likud omogućiti da održi uverljivu mogućnost poricanja, dok je stranka i dalje podeljena oko uslova bilo kakvog takvog aranžmana.

U isto vreme, Ajzenkot je navodno obećao svojim koalicionim partnerima, predsedniku Demokratske stranke Jairu Golanu i predsedniku stranke Jisrael Bejtenu Avigdoru Libermanu, da neće formirati vladu jedinstva sa Netanjahuom bez njihovog odobrenja.