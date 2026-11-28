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Više hiljada građana protestovalo je u petak u glavnom gradu Portorika, San Huanu, zbog rekordno visokih cena struje, rastućih troškova života, pogoršanja kvaliteta osnovnih javnih usluga i drugih problema.

Penzioneri, studenti, vozači autobusa i drugi građani pridružili su se protestu koji je organizovalo oko 30 grupa, među kojima su sindikati i verske organizacije.

Demonstranti su se, javlja AP, okupili ispred najvećeg tržnog centra na Karibima, na dan tradicionalnih rasprodaja poznat kao Crni petak, a organizatori su skup nazvali „Danom nacionalnog gneva“.

Kako je protest odmicao, jedan od demonstranata poručio je da Portoriko očekuje „borbeni Božić“.

Organizatori protesta najavili su da će nastaviti da se zalažu za promene.

„Moramo da počnemo da usmeravamo taj bes. Moramo da organizujemo ogorčenje ljudi koji ne znaju šta da rade“, izjavila je Hernalis Vaskez, izvršna direktorka organizacije Sijera klub Portoriko.

„Odakle početi? Gnev je apsolutan“, rekao je 74-godišnji Radames Garsija Badiljo.

On je ukazao na nepouzdanost snabdevanja električnom energijom i vodom, navodeći da njegov kvart najmanje jednom nedeljno ostaje bez struje na nekoliko sati.

Protest je jedan od najvećih na američkoj teritoriji Portoriko otkako je guvernerka Dženifer Gonzales stupila na dužnost u januaru 2025. godine.

Broj demonstranata tokom dana je rastao, a okupljeni su zauzeli jedan od glavnih ostrvskih autoputeva, zbog čega je saobraćaj na njemu obustavljen.

„Na Portoriku nikada nije bilo dobro, ali situacija postaje sve gora“, rekla je 22-godišnja studentkinja vizuelnih umetnosti Veronika, dodajući da je samo ove sedmice u njenom naselju 12 puta nestajala struja.

Mesečni računi za električnu energiju za pojedina domaćinstva nedavno su povećani za oko 18 odsto, sa 229 na 271 dolar.

Nova cena električne energije od 33,86 centi po kilovat-satu znatno je viša od prosečne cene od 18,3 centa po kilovat-satu za domaćinstva u kontinentalnom delu SAD, prema podacima američke Uprave za energetske informacije.

Pojedini demonstranti kritikovali su kompaniju Luma Enerdži, privatnu firmu zaduženu za prenos i distribuciju električne energije na ostrvu.

Vrhovni sud Portorika odobrio je u sredu tesnom većinom glasova raskid ugovora vlade sa tom kompanijom.