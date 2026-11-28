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Ukrajina je preko međunarodnih partnera dostavila Rusiji predlog uslova za primirje u Crnom moru, s ciljem obnove slobodne plovidbe i nesmetanog izvoza poljoprivrednih proizvoda, a sada očekuje odgovor Moskve, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Sibiha je, obraćajući se na Petoj međunarodnoj konferenciji visokog nivoa o prehrambenoj bezbednosti "Hrana iz Ukrajine" (Food from Ukraine), istakao da je Kijev spreman da doprinese globalnoj prehrambenoj bezbednosti i da je zato predložio uspostavljanje primirja u crnomorskom regionu.

"Spremni smo za primirje. Zahvalni smo Indiji, Turskoj i Egiptu, koji imaju aktivnu i važnu ulogu u smirivanju tenzija u Crnom moru, kao i u posredničkim naporima. Sada čekamo odgovor Rusije. Svi naši predlozi su prosleđeni", rekao je Sibiha, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

On je naveo da Moskva svaki put kada Kijev preko međunarodnih partnera iznese predloge za primirje u Crnom moru postavlja, kako je ocenio, "nerealne zahteve".

Prema njegovim rečima, Rusija sada predlaže da se u uslove primirja uključi i pitanje nafte, odnosno obustava ukrajinskih napada na ruski naftni sektor.

Sibiha je istakao da bi nafta mogla da bude deo šireg sporazuma o energetskom primirju, na koje je Ukrajina takođe spremna, ali da bi takav dogovor morao da obuhvati sve energetske komponente.

"Kada je reč o Crnom moru, usredsređeni smo na poljoprivredne proizvode. Ponudili smo konkretne i delotvorne predloge", naglasio je ukrajinski ministar.

On je ukazao i na značaj međunarodnog pritiska na Rusiju kako bi se obnovila bezbednost pomorskog saobraćaja u Crnom moru.

Ukrajina tvrdi da je izvoz žitarica iz njenih glavnih crnomorskih luka u okolini Odese gotovo potpuno zaustavljen od kraja jula, nakon što je Rusija znatno intenzivirala napade na žitne terminale i trgovačke brodove.

Moskva, s druge strane, tvrdi da ne napada civilne ciljeve.

Pre eskalacije sukoba, tri luke u oblasti Odese bile su ključne za ukrajinsku spoljnu trgovinu, jer je kroz njih prolazilo oko 90 odsto izvoza poljoprivrednih i metalurških proizvoda.