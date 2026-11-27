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Dramatične scene odigravale su se u četvrtak u avionu kompanije "Rajaner" na bečkom aerodromu. Putnici su više od osam sati morali da čekaju u letelici pre nego što je ona konačno poletela ka Londonu.

U međuvremenu su se redakciji austrijskog lista "Hojte" javili i drugi putnici, koji su opisali potresne uslove u avionu.

- Jedna stjuardesa sedela je u ćošku i plakala - ispričao je jedan od putnika. Prethodno je nekoliko ljudi pokušalo da napusti avion, ali im je kapetan preko razglasa saopštio da nikome nije dozvoljeno da izađe.



"Tako nešto nikada nisam doživeo"



Prema rečima putnika, atmosfera u avionu postajala je sve napetija i pretila je da eskalira. Dvoje mladih putnika navodno je već bilo na ivici živaca. Uslovi u letelici bili su nepodnošljivi.

- Nije bilo nikakvih ozbiljnih informacija, niti su se putnici adekvatno zbrinjavali. Tako nešto nikada nisam doživeo - ispričao je putnik.

Takođe se oglasila i 23-godišnja devojka iz Donje Austrije. Ona je zapravo želela samo da poseti dečka u Londonu. Umesto toga, putovanje se pretvorilo u višesatnu agoniju - na zemlji.



Od devet ujutru u avionu



Devojka iz Donje Austrije ušla je u avion "Rajanera" nešto posle devet sati ujutru. Letelica je trebalo da poleti u 9:40 sati, ali je obilni sneg poremetio planove putnika. Polazak je iznova odlagan.

U početku im je rečeno da bi avion mogao da poleti oko 13:30 sati. Kao razlog kašnjenja navedeni su tehnički problemi sa odleđivanjem aviona, na čijem se rešavanju navodno radilo. Međutim, ni taj termin nije ispoštovan.



Nisu dobili čak ni besplatnu vodu



Kako su sati prolazili, situacija u avionu postajala je sve gora, ispričala je 23-godišnjakinja. Posebno ju je razbesnelo to što putnici nisu dobijali osnovno posluženje.

- Ovde nema ni hrane ni pića. Ne dele nam čak ni besplatnu vodu - rekla je devojka u razgovoru za "Hojte".

Prema njenim rečima, oni koji su želeli nešto da popiju morali su to da plate. Putnicima je navodno obećano da će na aerodromu u Londonu dobiti vaučere. Sve veći problem predstavljali su i higijenski uslovi u avionu.

- Toaleti se prelivaju, nema ni hrane ni pića. Ovo je potpuni horor - ispričala je 23-godišnjakinja.



Posle više od osam sati avion konačno poleteo



Među putnicima se u jednom trenutku proširila glasina da je vozilu za odleđivanje ponestalo goriva.

Nakon što nije ispoštovan ni sledeći najavljeni termin poletanja, u 16:10 sati, višesatnom čekanju konačno je došao kraj. Prema podacima sajta Flightradar, avion "Rajanera" poleteo je u 17:34 sati i uputio se ka Londonu.

Putnici su u tom trenutku već proveli više od osam sati u avionu i to pre nego što je njihovo putovanje u vazduhu uopšte počelo.



Vreme čekanja bilo je nepredvidivo



Iz Rajanera su saopštili da je problem nastao zbog tehničkog kvara na sistemu za odleđivanje aviona na bečkom aerodromu, kojim upravlja kontrola letenja (ATC).

Zbog toga su avio-kompanije bile primorane da čekaju slobodan termin za odleđivanje svojih letelica. U "Rajaneru" navode da nisu mogli da predvide da će čekanje biti toliko dugo. Dodali su da će slučaj odlučno pokrenuti pred bečkom kontrolom letenja.



Oglasio se i bečki aerodrom



Sa bečkog aerodroma ukazali su na neprekidne i obilne snežne padavine. Ekipe zimske službe neprestano rade na uklanjanju snega sa operativnih površina. Pored toga, sve letelice moraju da budu odleđene pre poletanja.