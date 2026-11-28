KREĆE TRKA ZA NAJVEĆE GOVEDO! Dva bika visoka 192 cm i teška skoro tonu i po, glavni su favoriti! "On je nežni div koji voli maženje i zaspi mi u krilu"
Dva bika, Frenk i Mali Tim, visoka po 192 centimetra i teška oko 1.400 kilograma, privukla su pažnju javnosti u Australiji, a nakon smrti bika Nikersa mogli bi da se nadmeću za titulu najvećeg goveda u toj zemlji, objavio je "Gardijan".
Frenka je pre šest godina spasila Kristal Kamileri, suosnivačica agencije za usvajanje goveda "Companion Cows", sa farme mlečnih krava na severu Tasmanije.
Kao i mnoga muška telad u mlečnoj industriji, bio je predviđen za klanje u ranom uzrastu, ali je umesto toga odrastao na njenom imanju na jugu ostrva.
Nedavna merenja pokazala su da je Frenk visok 192 centimetra, a njegova veterinarka proglasila ga je najvećom životinjom koju je ikada videla. Kamileri ga opisuje kao nežnog diva koji voli maženje i zaspi joj u krilu.
Drugi bik, Mali Tim, živi na farmi Erika Volmslija u Varuni, poljoprivrednoj zajednici oko sat vremena južno od Perta. Volmsli ga ima od prvog dana života, a kada je postao prevelik za klanicu, odlučio je da ga zadrži kao kućnog ljubimca.
Mali Tim sada ima osam godina i takođe je visok 192 centimetra u ramenima. Izmeren je tako što je prešao preko mosta za merenje težine, a vaga je pokazala oko 1.400 kilograma.
Frenk i Mali Tim mogli bi da se nadmeću za titulu najvećeg goveda u Australiji nakon uginuća bika Nikersa, koji je bio visok 194 centimetra. Trenutno najviši živi bik je Bif iz Kanade, visok nešto manje od 196 centimetara.
Kamileri je navela da Frenk i Mali Tim imaju genetske anomalije zbog kojih su verovatno dostigli neuobičajenu veličinu.
Prema njenim rečima, Frenk bi mogao da živi samo do oko 10 godina, jer njegova velika telesna masa opterećuje zglobove i organizam, iako goveda mogu da žive i do 20 godina.
(Kurir.rs/Tanjug/Preneo: V.M.)