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Dva bika, Frenk i Mali Tim, visoka po 192 centimetra i teška oko 1.400 kilograma, privukla su pažnju javnosti u Australiji, a nakon smrti bika Nikersa mogli bi da se nadmeću za titulu najvećeg goveda u toj zemlji, objavio je "Gardijan".

Frenka je pre šest godina spasila Kristal Kamileri, suosnivačica agencije za usvajanje goveda "Companion Cows", sa farme mlečnih krava na severu Tasmanije.

Kao i mnoga muška telad u mlečnoj industriji, bio je predviđen za klanje u ranom uzrastu, ali je umesto toga odrastao na njenom imanju na jugu ostrva.

Nedavna merenja pokazala su da je Frenk visok 192 centimetra, a njegova veterinarka proglasila ga je najvećom životinjom koju je ikada videla. Kamileri ga opisuje kao nežnog diva koji voli maženje i zaspi joj u krilu.

Drugi bik, Mali Tim, živi na farmi Erika Volmslija u Varuni, poljoprivrednoj zajednici oko sat vremena južno od Perta. Volmsli ga ima od prvog dana života, a kada je postao prevelik za klanicu, odlučio je da ga zadrži kao kućnog ljubimca.

Mali Tim sada ima osam godina i takođe je visok 192 centimetra u ramenima. Izmeren je tako što je prešao preko mosta za merenje težine, a vaga je pokazala oko 1.400 kilograma.

Frenk i Mali Tim mogli bi da se nadmeću za titulu najvećeg goveda u Australiji nakon uginuća bika Nikersa, koji je bio visok 194 centimetra. Trenutno najviši živi bik je Bif iz Kanade, visok nešto manje od 196 centimetara.

Kamileri je navela da Frenk i Mali Tim imaju genetske anomalije zbog kojih su verovatno dostigli neuobičajenu veličinu.