ŽESTOK NAPAD SAUDIJSKE ARABIJE: Gori Jemen, poginulo 11 osoba u vazdušnom udaru na Hute
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja pruža podršku međunarodno priznatoj vladi Jemena, redovno bombarduje područja pod kontrolom Huta, otkako su se tokom leta ponovo razbuktala ratna dejstva u toj zemlji, piše danas Tajms of Izrael.
Kao odgovor na to, jemenski pobunjenici Huti gotovo svakodnevno izvode napade na Saudijsku Arabiju, gađajući energetska postrojenja, aerodrome i finansijsku četvrt u glavnom gradu, Rijadu.
Saudijski borbeni avioni izveli su napad na stambenu zgradu u gradu Al-Turba, u provinciji Taiz, pri čemu je "poginulo 11 građana, od kojih su većina deca", navodi novinska agencija "Saba", bliska Hutima.
Agencija takođe izveštava o napadima na rezervoare goriva u regionu Sada, koji predstavlja kolevku i glavno uporište ovog pokreta.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)