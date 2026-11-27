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Nemački kancelar Fridrih Merc, grčki ministar ekonomije i finansija Kirjakos Pijerakakis, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta na vanrednom samitu EU u Briselu, novembar 2026.

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Stavovi 27 šefova država i vlada EU bili su juče, prvog dana vanrednog samita u Briselu, veoma udaljeni – toliko da je nemački kancelar Fridrih Merc sinoć objavio da je drugi dan otkazan, a u igri su i dalje stotine milijardi evra za naredni budžet Unije.

Još pre zvaničnog završetka samita, predsednik Francuske Emanuel Makron i Merc izašli su pred novinare.

Konačnog dogovora neće biti, saopštio je Merc, prenosi Dojče vele.

Šefovi država i vlada 27 država-članica okupili su se kako bi razgovarali o narednom budžetu Evropske unije, ali je sastanak sada prerano okončan.

Ipak, Merc ostaje posvećen postizanju dogovora o Višegodišnjem finansijskom okviru (VFO) pre kraja ove godine – mada je bilo jasno da takav konsenzus neće biti postignut na ovom vanrednom samitu.

Shodno tome, 27 lidera EU odlučilo je da odustane od drugog dana samita, koji je prvobitno bio zakazan za petak.

Prvobitno su bila planirana dva dana, a neke druge zemlje sada smatraju samit neuspehom.

U igri je velika svota novca: najnoviji predlog iznosio je približno 1,7 biliona (1.700 milijardi) evra – što je suma koju EU namerava da potroši između 2028. i 2034. godine na poljoprivredu, ekonomski razvoj, odbranu i regionalnu politiku.

1/6 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta na vanrednom samitu EU u Briselu, novembar 2026. Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Nemačka strana, međutim, smatra da je ta svota previsoka.

Merc zahteva smanjenje od nekoliko stotina milijardi evra.

Ipak, ne postoji saglasnost o tome gde bi tačno trebalo izvršiti te rezove.

Merc se protivi novom zaduživanju

Nemački kancelar je isključio mogućnost stvaranja novog duga na nivou EU.

- Tokom tih sedam godina, naredni Višegodišnji finansijski okvir biće opterećen sa više od 150 milijardi evra na ime kamata. To je značajan iznos, zbog čega ne smemo dalje da se zadužujemo. U suprotnom, rizikujemo da izgubimo sposobnost delovanja - upozorio je Merc.

1/7 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na vanrednom samitu EU u Briselu, novembar 2026. Foto: Marius Burgelman/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Neposredno pre zvaničnog početka samita, Merc se sastao sa kolegama istomišljenicima iz Holandije, Austrije, Švedske, Finske, Danske i Belgije – zemalja koje su, inače, neto uplatioci u budžet EU.

Nakon što im se nedavno pridružila Belgija, ta grupa sebe sada naziva "Razumnom sedmorkom" (The Sensible Seven) – što je ime koje bi trebalo da ukaže na njihov stav da bi preveliki budžet EU bio nepromišljen potez.

Meloni: "Svetlosnim godinama" daleko od dogovora

Nasuprot njima stoji velika grupa zemalja koje odbacuju dalje rezove i zalažu se za zadržavanje visokog nivoa potrošnje EU namenjene ekonomski ugroženim regionima i poljoprivredi.

Mnoge od tih država – prvenstveno one u južnoj i istočnoj Evropi – spadaju u neto primaoce sredstava iz baudžeta EU.

1/5 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na Samitu EU u Briselu Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Kritike stižu i od zemalja poput Francuske i Italije; iako su one neto uplatioci u budžet: žele da izbegnu gubitke za sopstvene poljoprivrednike i regione.

- Nismo spremni da pristanemo na budžet koji od nas zahteva da uplaćujemo više, a dobijamo manje - izjavila je italijanska premijerka Đorđa Meloni, dodajući da su strane još uvek "svetlosnim godinama" daleko od postizanja dogovora.

Nastavak u decembru

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pokušao je da premosti jaz između tih suprotstavljenih tabora putem niza poverljivih, pojedinačnih konsultacija – proces koji se često naziva metodom "ispovedaonice".

1/10 Vidi galeriju Samit EU u Briselu Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Ipak, uprkos ovim privatnim razgovorima, čiji je cilj bio da se ispita spremnost na kompromis, u trenutnoj pat-poziciji nema vidljivog pomaka.

Francuski predsednik Makron nije pokazao nikakvu fleksibilnost kada je reč o jednoj od najvećih budžetskih stavki: poljoprivrednim izdacima.

1/5 Vidi galeriju Premijerka Danske Mete Frederiksen na Samitu EU u Briselu Foto: Markus Schreiber/AP

Šefovi država i vlada ponovo će pokušati da postignu dogovor u decembru.

1/6 Vidi galeriju Grčki premijer Kirjakos Micotakis na vanrednom samitu EU u Briselu, novembar 2026. Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Marius Burgelman/AP