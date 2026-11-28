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Naoružani napadači ubili su 13 pripadnika Nacionalne garde Nigera, a 20 ranili u napadu na jedan punkt u zapadnom delu te zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napad se dogodio u mestu Sanam, u regionu Tilaberi, navodi se u saopštenju ministarstva.

U saopštenju se dodaje da je ubijeno i nekoliko napadača, a da je njihova oprema uništena.