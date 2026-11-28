Naoružani napadači u Nigeru ubili su 13 gardista i ranili 20, dok su se sukobi nastavili u regionu Tilaberi
u paklu sahela
NAPADNUT KONTROLNI PUNKT! Naoružani napadači ubili 13 gardista, ranili njih 20!
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Naoružani napadači ubili su 13 pripadnika Nacionalne garde Nigera, a 20 ranili u napadu na jedan punkt u zapadnom delu te zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napad se dogodio u mestu Sanam, u regionu Tilaberi, navodi se u saopštenju ministarstva.
U saopštenju se dodaje da je ubijeno i nekoliko napadača, a da je njihova oprema uništena.
Zapadne oblasti Sahela, koji obuhvata Niger, Mali i Burkinu Faso, potresa nasilje u koje su uključene naoružane grupe povezane sa Al Kaidom i Islamskom državom, kao i vladine snage koje se bore protiv njih.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
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