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Novi ruski dron na mlazni pogon, preliminarno identifikovan kao Izdelije K5 (Proizvod K5), prvi put je primećen na udarnoj liniji fronta.

Sergej "Fleš" Beskrestnov, savetnik za odbrambene tehnologije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, prijavio je juče to otkriće, objavljujući na Fejsbuku fotografije ranije neidentifikovanog drona.

Prema analizi ukrajinskog vojnog sajta Militarni, fotografije pokazuju da bespilotna letelica ima izduženi beli cilindrični trup i aerodinamičku konfiguraciju uz tandem krila - dva para pravih krila skoro jednakog raspona postavljenih na prednjem i zadnjem delu letelice.

Dron je takođe opremljen vertikalnim repnim krilom i krmom, dok su pokretne kontrolne površine vidljive duž zadnjih ivica oba para krila.

Ukrajinski sajt Junajted24Medija navodi da je mlazni motor postavljen u zadnjem delu trupa ovog drona.

Novi ruski dron Izdelije K5 (Proizvod K5) Foto: Serhii Flash

Još jedna karakteristika ove ruske bespilotne letelice je njen crni "nos" konusnog oblika, u kojem se vidi providni sferni optički element u prednjem delu.

Pojava drona Izdelije K5 dolazi usred izveštaja o tome da Rusija kontinuirano radi na razvoju i testiranju novog vazdušnog oružja sposobnog za postizanje velikih brzina.

Novi ruski dron Izdelije K5 (Proizvod K5) Foto: Facebook/Сергій Флеш

Podseća se da je 18. novembra ukrajinski poslanik Fedir Venislavski za RBC-Ukrajina kazao da Rusija testira novu kompaktnu krstareću raketu, označenu kao Geran-6, dizajniranu da dostigne brzinu do 1.000 kilometara na sat, dok nosi značajnu bojevu glavu.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Venislavski, član ukrajinskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove, rekao je da su informacije o razvoju i testiranju oružja dobile obaveštajne službe Ukrajine.