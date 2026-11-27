UKRAJINCI OTKRILI NOVO RUSKO ORUŽJE, UPOTREBLJENO NA PRVOJ LINIJI FRONTA! Fotke objavio savetnik Zelenskog kojeg zovu FLEŠ, vojni sajt analizirao "Proizvod K5"
- Ukrajinci su na frontu prvi put uočili novi ruski dron na mlazni pogon, preliminarno identifikovan kao Izdelije K5 ili Proizvod K5.
- Snimke je objavio savetnik Zelenskog Sergej 'Fleš' Beskrestnov, a ukrajinski vojni sajt analizirao je njegovu konstrukciju i raspored krila.
- Pojava drona dolazi usred izveštaja da Rusija razvija i testira brže vazdušno oružje, uključujući novu raketu Geran-6.
Novi ruski dron na mlazni pogon, preliminarno identifikovan kao Izdelije K5 (Proizvod K5), prvi put je primećen na udarnoj liniji fronta.
Sergej "Fleš" Beskrestnov, savetnik za odbrambene tehnologije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, prijavio je juče to otkriće, objavljujući na Fejsbuku fotografije ranije neidentifikovanog drona.
Prema analizi ukrajinskog vojnog sajta Militarni, fotografije pokazuju da bespilotna letelica ima izduženi beli cilindrični trup i aerodinamičku konfiguraciju uz tandem krila - dva para pravih krila skoro jednakog raspona postavljenih na prednjem i zadnjem delu letelice.
Dron je takođe opremljen vertikalnim repnim krilom i krmom, dok su pokretne kontrolne površine vidljive duž zadnjih ivica oba para krila.
Ukrajinski sajt Junajted24Medija navodi da je mlazni motor postavljen u zadnjem delu trupa ovog drona.
Još jedna karakteristika ove ruske bespilotne letelice je njen crni "nos" konusnog oblika, u kojem se vidi providni sferni optički element u prednjem delu.
Pojava drona Izdelije K5 dolazi usred izveštaja o tome da Rusija kontinuirano radi na razvoju i testiranju novog vazdušnog oružja sposobnog za postizanje velikih brzina.
Podseća se da je 18. novembra ukrajinski poslanik Fedir Venislavski za RBC-Ukrajina kazao da Rusija testira novu kompaktnu krstareću raketu, označenu kao Geran-6, dizajniranu da dostigne brzinu do 1.000 kilometara na sat, dok nosi značajnu bojevu glavu.
Venislavski, član ukrajinskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove, rekao je da su informacije o razvoju i testiranju oružja dobile obaveštajne službe Ukrajine.
On je upozorio da bi sve veća brzina ruskog vazdušnog oružja mogla da predstavlja dodatne izazove za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, komplikujući napore za neutralisanje nadolazeće pretnje korišćenjem dronova presretača.
(Kurir.rs/United24Media/militarnyi.com/Preveo i priredio: N. V.)