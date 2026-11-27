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Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski izjavio je da Kijevuvek koordiniše napade na ruske brodove sa državama u čijim vodama ili u blizini čije infrastrukture deluju ukrajinske snage.

Zelenski je naveo da ukrajinske diplomate sarađuju sa kolegama iz drugih zemalja kada ukrajinske snage izvode operacije u određenim vodama, uključujući međunarodne vode, ili u blizini infrastrukture druge države.

1/8 Vidi galeriju Ruski ratni brod Merkur, kojeg je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kod obale Libije Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Naglasio je da ukrajinske snage "nikada ne napadaju" bez prethodne koordinacije sa partnerima iz te zemlje.

Zelenski je odgovarao na pitanje da li je zabrinut da bi napadi poput onog na rusku korvetu "Merkurij" kod obale Libijemogli da prošire rat izvan granica Ukrajine.

Novinar je takođe ukazao na to da je čak i Italijakritikovala ukrajinski napad u ovom slučaju, optužujući Kijev za kršenje suvereniteta Libije. Pitala je Zelenskog da li smatra greškom to što je brod napadnut u luci druge države, a ne u međunarodnim vodama.

Zelenski je branio postupke Ukrajine, nazvavši brod "Merkurij" - "potpuno legitimnom metom".

Objasnio je da ukrajinske snage znaju da li se neko plovilo nalazi pod sankcijama ili, u najgorem slučaju, da li pod ruskom zastavom prevozi i rusko naoružanje.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski objavio snimak ukrajinskog napada na ruski ratni brod "Merkur" kod obale Libije Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

Dodao je da su Oružane snage Ukrajine, Služba bezbednosti Ukrajine i obaveštajne službe upoznate sa tim okolnostima i da obavljaju svoj posao.

Zelenski je istakao da je Ukrajina otvorena i jasna u vezi sa svojim postupcima i da ne može da dozvoli ruskim brodovima da napadaju tu zemlju ili prevoze oružje.