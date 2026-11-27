UKRAJINCI KOD LIBIJE RAZNELI MOĆNU RUSKU KORVETU: Italijani besni, Zelenski im odgovorio! (FOTO/VIDEO)
Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski izjavio je da Kijevuvek koordiniše napade na ruske brodove sa državama u čijim vodama ili u blizini čije infrastrukture deluju ukrajinske snage.
Zelenski je naveo da ukrajinske diplomate sarađuju sa kolegama iz drugih zemalja kada ukrajinske snage izvode operacije u određenim vodama, uključujući međunarodne vode, ili u blizini infrastrukture druge države.
Naglasio je da ukrajinske snage "nikada ne napadaju" bez prethodne koordinacije sa partnerima iz te zemlje.
Zelenski je odgovarao na pitanje da li je zabrinut da bi napadi poput onog na rusku korvetu "Merkurij" kod obale Libijemogli da prošire rat izvan granica Ukrajine.
Novinar je takođe ukazao na to da je čak i Italijakritikovala ukrajinski napad u ovom slučaju, optužujući Kijev za kršenje suvereniteta Libije. Pitala je Zelenskog da li smatra greškom to što je brod napadnut u luci druge države, a ne u međunarodnim vodama.
Zelenski je branio postupke Ukrajine, nazvavši brod "Merkurij" - "potpuno legitimnom metom".
Objasnio je da ukrajinske snage znaju da li se neko plovilo nalazi pod sankcijama ili, u najgorem slučaju, da li pod ruskom zastavom prevozi i rusko naoružanje.
Dodao je da su Oružane snage Ukrajine, Služba bezbednosti Ukrajine i obaveštajne službe upoznate sa tim okolnostima i da obavljaju svoj posao.
Zelenski je istakao da je Ukrajina otvorena i jasna u vezi sa svojim postupcima i da ne može da dozvoli ruskim brodovima da napadaju tu zemlju ili prevoze oružje.
- Zelenski je potvrdio da su ukrajinski pomorski dronovi potopili rusku korvetu "Merkurij", na kojoj se nalazio helikopter Ka-27, kao i da su pogodili teretni brod "MV Angara", koji je Rusija koristila za transport oružja, u blizini libijske luke Bengazi.
- Dvojica libijskih zvaničnika ranije su za agenciju AP izjavila da je ruska korveta "Merkurij" ozbiljno oštećena u napadu na pomorsku bazu u Bengaziju, gde je izbio i požar. Pozivajući se na preliminarnu istragu, AP je objavio da su brod možda pogodili ukrajinski pomorski dronovi.
- Musa al-Koni, član Predsedničkog saveta Libije, osudio je ukrajinski napad na luku Bengazi, ocenivši da je on ravan objavi rata Libiji.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Preneo: V.M.)