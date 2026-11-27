TVRDI DA JE BIO PRIMORAN

TVRDI DA JE BIO PRIMORAN

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Muškarac star 54 godine priznao je pred Višim zemaljskim sudom u Diseldorfu da je prikupljao informacije za rusku Federalnu službu bezbednosti (FSB), tvrdeći da je na to bio primoran.

Optuženi, koji ima rusko i ukrajinsko državljanstvo, preko svog advokata izjavio je da je u gradu Atendornu, u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, prikupljao podatke o muškarcu koji je, prema navodima tužilaštva, radio za ukrajinske oružane snage, prenosi "Velt".

Kako se navodi u optužnici, osumnjičeni je najkasnije od novembra 2025. godine do hapšenja 27. marta 2026. dostavljao informacije ruskoj obaveštajnoj službi.

Tokom pretresa kod njega su pronađena i zaplenjena tri mobilna telefona.

Predstavnica Generalnog tužilaštva navela je da je prikupljanje informacija verovatno imalo za cilj pripremu dodatnih obaveštajnih operacija protiv te osobe na teritoriji Nemačke.

Grb Federalne služba bezbednosti (FSB) Rusije Foto: Shutterstock

Prema navodima tužilaštva, osoba koja je bila predmet praćenja navodno je u Poljskoj pripremala ukrajinske izbeglice za povratak u Ukrajinu i uključivanje u borbe.

Optuženi nije objasnio na koji način je, kako tvrdi, bio primoran da sarađuje sa ruskom obaveštajnom službom.

1/4 Vidi galeriju Automobil operativca FSB dignut u vazduh u Marijupolju. Foto: screenshot Telegram/Маріупольська міська рада

Sud je do januara 2027. godine zakazao ukupno osam ročišta.

Za krivično delo obavljanja obaveštajne delatnosti u korist strane sile optuženom preti kazna do deset godina zatvora.