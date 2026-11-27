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Donald Tramp i njegova supruga Melanija doživeli su neprijatan trenutak tokom telefonskog razgovora sa pripadnicima američke vojske stacioniranim u inostranstvu.

Tokom razgovora, upriličenog povodom Dana zahvalnosti, američki predsednik je postavio nezgodno pitanje jednom pripadniku američkog vazduhoplovstva.

U jednom trenutku, Tramp je pokušao da uključi svoju suprugu Melaniju Tramp, koja je bila pored njega, u razgovor.

- Ako imate nešto da pitate, ili ako neko od desetoro ljudi oko vas ima pitanje, ovde je naša divna prva dama, ona radi sjajan posao - rekao je predsednik.

Usledilo je nekoliko sekundi tišine, nakon čega je osoba koja je koordinirala poziv odgovorila: "Gospodine predsedniče, mislim da trenutno nemamo pitanja."

Nakon toga, prema navodima "PBS NewsHour", republikanski predsednik se obratio pilotu Ratnog vazduhoplovstva koji služi u inostranstvu, pitajući ga da li bi svoju vojnu karijeru zamenio za život u luksuzu u penthausu u Njujorku - sa prelepom ženom poput Melanije pored sebe!

- Da li biste zamenili ovaj život za priliku da letite tim prelepim avionima koje toliko volite - upitao je američki predsednik, dodajući: "To je teško pitanje, pazite kako odgovarate!"

Pilot je odbio Trampov hipotetički predlog, objasnivši da njegova ljubav prema avionima datira još iz detinjstva i da svoj san ne bi menjao ni za šta od luksuza koje je predsednik opisao.

Tokom razgovora, Tramp je takođe izrazio očekivanje da će imati konstruktivan radni odnos sa demokratama, koji će imati većinu u Kongresu, uz napomenu da će u potpunosti iskoristiti svoje pravo veta.

- Jednostavno ćemo koristiti veto - veto, veto, veto - sve dok ne dobijemo zakone koji su odlični za sve - izjavio je on.

Ipak, izrazio je nadu da će moći da sarađuje sa demokratama po određenim pitanjima.

- Imam osećaj da ćemo, na kraju krajeva, imati odnos međustranačke saradnje sa demokratama, u okviru kojeg ćemo moći da se bavimo mnogim različitim pitanjima, na primer, zdravstvenom zaštitom... Možda ćemo čak postići i više nego što bismo uspeli tradicionalnijim sredstvima.