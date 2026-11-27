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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Albanija mogla da postane članica Evropske unije do 2030. godine, dok bi ugovor o pristupanju mogao da bude potpisan 2028. godine, ukoliko se reforme nastave predviđenim tempom i države članice daju saglasnost u svim fazama procesa.

Kos je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa albanskim premijerom Edijem Ramom. rekla da bi Albanija već krajem naredne godine mogla da bude blizu završetka pregovora o članstvu, prenosi Euronews Albania.

Prema njenim rečima, ukoliko budu ostvareni rezultati u sprovođenju reformi i države članice daju zeleno svetlo, naredni korak bio bi formiranje radne grupe za izradu ugovora o pristupanju.

"Ukoliko sve bude teklo kako treba, ugovor bi mogao da bude potpisan 2028. godine. U zavisnosti od procesa ratifikacije i vizije vaše vlade i građana, Albanija bi mogla da postane članica Evropske unije do 2030. godine", navela je Kos.

Albanski premijer Edi Rama i komesarka za proširenje EU Marta Kos Foto: Daniel Gnap/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da proces pristupanja EU nema unapred utvrđen rok, jer zavisi ne samo od ispunjavanja obaveza zemlje kandidata već i od jednoglasnog odlučivanja svih 27 država članica Unije.

On je uporedio proces evropskih integracija sa obrazovanjem, ističući da se članstvo ne može posmatrati kao školovanje koje ima unapred određen datum završetka.

1/6 Vidi galeriju Marta Kos, komesarka za proširenje EU Foto: Fred MARVAUX/European Parliament, EPA Ronald Wittek, AP/Geert Vanden Wijngaert

"Albanija tokom prethodnih godina nailazila i na političke prepreke u procesu evropskih integracija", rekao je Rama, napominjući da su pojedine države članice blokirale napredak uprkos pozitivnim ocenama Evropske komisije o sprovedenim reformama.

Prema njegovim rečima, evropske integracije predstavljaju priliku za Albaniju da unapredi institucije i izgradi državu koja će bolje odgovarati potrebama građana.

1/7 Vidi galeriju Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Rama je poručio da će Albanija nastaviti da ispunjava obaveze iz procesa pristupanja, bez obzira na to što konačan datum članstva ne zavisi isključivo od odluka Tirane.