PUTIN PUSTIO U POGON NUKLEARNU PODMORNICU: ""Perm" će braniti naše pomorske granice i bezbednost otadžbine" (VIDEO)
- Putin je u Severodvinsku učestvovao u podizanju zastave na nuklearnoj podmornici 'Perm', koju je nazvao oružjem globalnog značaja.
- Podmornica klase 'Jasen-M' opremljena je hipersoničnim sistemom 'cirkon' i uskoro će ući u sastav Tihookeanske flote.
- Putin je poručio da će 'Perm' braniti pomorske granice i bezbednost Rusije, uz plan modernizacije mornarice do 2030.
Predsednik Rusije Vladimir Putinučestvovao je u ceremoniji podizanja zastave na nuklearnoj podmornici „Perm“ u Severodvinsku u Arhangelskoj oblasti.
On je za podmornicu rekao da predstavlja oružje globalnog nivoa i značaja.
„Nova podvodna krstarica ’Perm‘ braniće naše pomorske granice i bezbednost otadžbine — naš Arktik, Daleki istok i celu Rusiju”, rekao je Putin.
Ona će uskoro postati deo Tihookeanske flote ruskih Oružanih snaga, najavio je ruski lider.
Ova podmornica klase „Jasen-M” opremljena je hiperzvučnim raketnim sistemom „cirkon”.
"Rusija je jedna od retkih zemalja na svetu sposobnih da grade moćne podmornice na nuklearni pogon. Rusija namerava da razvija i modernizuje svoju Ratnu mornaricu", poručio je ruski predsednik.
Podmornice klase „Jasen-M” sposobne su da izvršavaju zadatke u bilo kom delu svetskih okeana, delujući pritom prikriveno, izjavio je Putin.
On je dodao i da su hipersonične rakete „cirkon“ potvrdile svoju udarnu moć i visoku preciznost.
Pet podmornica naoružanih raketama, uključujući one klase „Jasen-M”, biće isporučene ruskoj mornarici do 2030. godine, rekao je Putin.
Ruski lider je poželeo posadi podmornice "Perm" puno uspeha i sreće, uz tradicionalni pozdrav "sedam stopa ispod kobilice".
Kurir.rs/RIA Novosti