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Predsednik Rusije Vladimir Putinučestvovao je u ceremoniji podizanja zastave na nuklearnoj podmornici „Perm“ u Severodvinsku u Arhangelskoj oblasti.

On je za podmornicu rekao da predstavlja oružje globalnog nivoa i značaja.

„Nova podvodna krstarica ’Perm‘ braniće naše pomorske granice i bezbednost otadžbine — naš Arktik, Daleki istok i celu Rusiju”, rekao je Putin.

Ona će uskoro postati deo Tihookeanske flote ruskih Oružanih snaga, najavio je ruski lider.

Ova podmornica klase „Jasen-M” opremljena je hiperzvučnim raketnim sistemom „cirkon”.

"Rusija je jedna od retkih zemalja na svetu sposobnih da grade moćne podmornice na nuklearni pogon. Rusija namerava da razvija i modernizuje svoju Ratnu mornaricu", poručio je ruski predsednik.

Podmornice klase „Jasen-M” sposobne su da izvršavaju zadatke u bilo kom delu svetskih okeana, delujući pritom prikriveno, izjavio je Putin.

On je dodao i da su hipersonične rakete „cirkon“ potvrdile svoju udarnu moć i visoku preciznost.

Pet podmornica naoružanih raketama, uključujući one klase „Jasen-M”, biće isporučene ruskoj mornarici do 2030. godine, rekao je Putin.