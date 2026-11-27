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Italijanska premijerka Đorđa Meloni razgovarala je telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji joj se izvinio jer Ukrajina prethodno nije obavestila Italiju o operaciji protiv ruskog broda u Libiji, objavio je italijanski list Il Foglio.

Prema pisanju lista, Meloni je tokom razgovora ukazala na složenost situacije i objasnila zbog čega je za Italiju važno da bude unapred obaveštena o takvim operacijama.

Dvoje lidera saglasili su se da će u budućnosti biti uspostavljena bolja koordinacija, kao i da će ukrajinske obaveštajne službe unapred dostavljati više informacija o svojim operacijama.

Meloni i Zelenski dogovorili su se i o načinu na koji će se ubuduće odvijati komunikacija između dve zemlje.

Italijanska premijerka je posebno naglasila značaj pravovremene razmene obaveštajnih informacija za bezbednost i interese Italije, sa čim se saglasio i ukrajinski predsednik.

Foto: FILIPPO ATTILI /CHIGI PALACE PRE/CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Ukrajinske snage su 22. novembra upotrebile sedam pomorskih dronova kako bi potopile korvetu ruske ratne mornarice "Merkur", pri čemu je uništen i helikopter Ka-27 koji se nalazio na brodu, i napale ruski teretni brod "MV Angara", za koji je Kijev tvrdio da prevozi oružje.

Ukrajinski predsednik Zelenski potvrdio je odgovornost ukrajinskih snaga za ovu operaciju, dok je Služba bezbednosti Ukrajine saopštila da su dronovi lansirani sa broda na moru, a ne sa kopna.

Šef italijanske diplomatije i potpredsednik vlade Antonio Tajani kategorički je danas demantovao navode Zelenskog, izjavivši da nikada nije bilo nikakve koordinacije sa Ukrajinom u vezi sa napadom na ruske brodove u Libiji, među kojima je bio i ratni brod Merkuri.

Odgovarajući na kritike Meloni povodom ukrajinskog napada na ruske brodove u Libiji, Zelenski je ranije danas branio operaciju kao legitimnu i poručio da ukrajinske snage "nikada ne napadaju" bez prethodne koordinacije sa svojim partnerima, preneo je list Stampa.