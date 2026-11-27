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Bivši mađarski premijer Viktor Orbanosnovao je međunarodnu istraživačku fondaciju "Pro Patria", čiji je cilj jačanje saradnje nacionalnih političkih snaga širom sveta i povezivanje organizacija i pojedinaca koji se zalažu za nacionalni suverenitet i tradicionalne vrednosti.

Ovo je saopštio poslanik stranke Fides u Evropskom parlamentu i bivši Orbanov politički direktor Balaž Orban, koji je naveo da će biti jedan od članova njenog upravnog odbora, prenosi mađarski Index.

Kako je istakao, cilj fondacije je izgradnja međunarodnog istraživačkog instituta koji će povezivati mislioce i organizacije posvećene nacionalnom suverenitetu i tradicionalnim vrednostima, oslanjajući se i na iskustva mađarskog državnog rukovodstva.

Balaž Orban je naveo da će jedan od zadataka nove institucije biti podsticanje međunarodne saradnje nacionalnih snaga, kao i podrška mladim talentima u međunarodnom okruženju.

On je najavio i organizovanje i podršku otporu aktuelnom političkom sistemu u Mađarskoj, koji je opisao kao "liberalni autoritarni sistem".

U izjavi za Politiko, Balaž Orban rekao je da je jedan od ciljeva fondacije pokretanje rasprave o reformi institucija Evropske unije.

On je potvrdio da je prikupljanje sredstava za novi projekat već počelo, uz podršku mađarskih i međunarodnih donatora, ali je naveo da još nije poznato da li će fondacija tražiti finansijsku podršku iz Vašingtona.

Osnivanje fondacije predstavlja pokušaj stvaranja međunarodne platforme za povezivanje političkih i intelektualnih krugova koji zagovaraju nacionalni suverenitet i tradicionalne vrednosti, navodi mađarski portal.