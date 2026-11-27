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Vojska SAD je u Omanskom zalivuonesposobila trgovački brod koji je pokušavao da probije američku blokadu iranskih luka, saopštila je danas Centralna komanda SAD.

Kako se navodi, vojska je juče onesposobila brod Pasifik arčer, tako što je vojna letelica pucala "preciznom municijom" u krmu plovila.

"Pogonski sistem broda je na kraju onesposobljen, a civilna posada je ostala nepovređena", dodaje se u saopštenju.

Brod je plovio pod zastavom Palaua. ; Kako navodi Centralna komanda SAD, Pasifik arčer je napustio iransku luku Bandar Abas pre nego što je pokušao da probije blokadu.

Na veb-sajtovima za praćenje plovila, kao odredište ovog broda naveden je Singapur.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

SAD sprovode blokadu iranskih luka od aprila. Ona je bila privremeno ukinuta tokom leta, u vreme mirovnih pregovora sa Teheranom, ali je ponovo uspostavljena u julu. Od tada je, prema navodima američke vojske, na druge rute je preusmereno 158 trgovačkih brodova, dok su oni koji su odbili da postupe po naređenjima – onesposobljeni.

Pasifik arčer je najmanje petnaesti brod za koji je potvrđeno da ga je američka vojska onesposobila od početka blokade u proleće, a šesti od njenog ponovnog uspostavljanja tokom leta.

Prethodni brod je onesposobljen 7. novembra.

U junu je ovakva praksa ;SAD naišla na osudu nakon što je troje ljudi poginulo u napadu njene vojske na tanker pod zastavom Gvineje Bisao koji je pokušavao da izbegne američku blokadu.

Centralna komanda SAD ističe da američke snage upućuju višestruka upozorenja pre nego što otvore vatru na trgovačke brodove.