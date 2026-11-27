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Konvoj ruskih brodova koji je prevozio vojna vozila ka Libijipromenio je kurs i okrenuo se nazad u Sredozemnom moru pošto su ukrajinski pomorski dronovi 22. novembra u luci Bengazi potopili rusku korvetu, izjavila su danas za Rojters tri izvora iz vojnih i bezbednosnih službi.

Jedan evropski vojni zvaničnik, koji je pratio kretanje konvoja, rekao je da su se ruski brodovi, koje je pratila ruska fregata "Golovko", okrenuli u blizini Sicilijanskog moreuza istog dana kada se dogodio napad u Bengaziju.

Zvaničnik ukrajinske vojne obaveštajne službe i jedan bezbednosni zvaničnik sa Bliskog istoka, koji su obojica upoznati sa kretanjem konvoja, potvrdili su da je flota ruskih brodova odustala od puta ka Libiji.

Tri ruska teretna broda "Maja 1", "Lejdi R" i "Lejdi D" poslednji put su prijavili svoju poziciju u blizini Biskajskog zaliva 12. novembra, prema podacima o praćenju brodova na sajtu MarineTraffic.

Operateri ovih plovila, ruske kompanije AD "Sovfraht" (JSC Sovfracht) i "MG-Flot" (MG-Flot) nalaze se pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.