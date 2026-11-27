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Nuklearna trijada predstavlja pouzdanu garanciju bezbednosti Rusije u uslovima izrazito neprijateljskog međunarodnog okruženja, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Naša zemlja se trenutno nalazi u veoma neprijateljskom okruženju.

Zato je nuklearna trijada pouzdana garancija naše bezbednosti", rekao je Peskov novinarima, govoreći o vojnoj doktrini - strukturi strateškog nuklearnog naoružanja koja se zasniva na tri odvojene komponente za lansiranje nuklearnog oružja - sa kopna, iz vazduha i sa mora.

On je istakao da nuklearna trijada svakodnevno dolazi do izražaja u aktuelnim geopolitičkim okolnostima.

Ruski predsednik Vladimir Putin učestvovao je danas na ceremoniji podizanja zastave na novoj višenamenskoj nuklearnoj podmornici "Perm".

Podizanje zastave označava ulazak podmornice u borbene redove ruske mornarice.

Podmornica "Perm" je prvi redovni nosač hipersonične krstareće rakete "Cirkon".

U materijalima se takođe navodi da je Perm peta u liniji višenamenskih nuklearnih podmornica projekta "Jasen-M".

Podmornica "Perm" je položena u julu 2016. godine, a porinuta u martu 2025. godine. Nakon porinuća, podmornica je uspešno završila sve faze testiranja.

U martu 2026. godine, vrhovni komandant Ratne mornarice Aleksandar Mojsejev je u intervjuu za list "Krasnaja zvezda" izjavio da će podmornica „Perm“ ojačati rusku Tihookeansku flotu.

Višenamenske nuklearne podmornice klase Jasen-M nose krstareće rakete Oniks i Kalibar. Objavljeni su zvanični planovi za njihovo opremanje raketama Cirkon.

Prema zvaničnim podacima, prvi površinski nosač raketa "Cirkon" bio je brod Severne flote "Admiral Gorškov".

"Cirkon" je ruska pomorska hipersonična raketa koju je razvila Korporacija za taktičke rakete (KTRV).

U aprilu 2025. godine, ruski predsednik je izjavio da je domet rakete Cirkon veći od 1.000 km, a njena brzina do 10 maha.