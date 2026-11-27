Slušaj vest

U poslednjem izraelskom napadu na južni deo Pojasa Gaze ubijena su tri Palestinca, dok su u napadu u gradu Gazi poginule dve osobe, saopštili su danas palestinski medicinski izvori.

Tri osobe su poginule, a nekoliko njih je ranjeno u izraelskom napadu na grad Rafu u južnom delu Pojasa Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

Palestinski mediji su preneli da su dve osobe poginule, a nekoliko njih je ranjeno u izraelskom napadu dronom u blizini bolnice Šifa u gradu Gazi.