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IZRAELSKI UDARI: U napadu na Pojas Gaze ubijeno pet Palestinaca
- U izraelskom napadu na južni deo Pojasa Gaze ubijena su tri Palestinca, a nekoliko ljudi je ranjeno.
- U napadu dronom u blizini bolnice Šifa u gradu Gazi poginule su još dve osobe, saopštili su palestinski izvori.
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U poslednjem izraelskom napadu na južni deo Pojasa Gaze ubijena su tri Palestinca, dok su u napadu u gradu Gazi poginule dve osobe, saopštili su danas palestinski medicinski izvori.
Tri osobe su poginule, a nekoliko njih je ranjeno u izraelskom napadu na grad Rafu u južnom delu Pojasa Gaze, prenosi Tajms of Izrael.
Palestinski mediji su preneli da su dve osobe poginule, a nekoliko njih je ranjeno u izraelskom napadu dronom u blizini bolnice Šifa u gradu Gazi.
Kurir.rs/Tanjug
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