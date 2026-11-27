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Iranske pomorske snage sprečile su Sjedinjene Američke Države da se približe ne samo teritorijalnim vodama zemlje, već i vodama Omanskog zaliva, izjavio je danas komandant iranske mornarice, kontraadmiral Šahram Irani.

“Danas je neprijatelj angažovao sve svoje kapacitete, a ipak nije uspeo da kroz Ormuski moreuz provuče nijedno plovilo, bilo sa ljudskom posadom ili bez nje. Kakva uzaludna iluzija! Naređenje glasi: Ormuski moreuz mora da ostane zatvoren”, poručio je on uoči verske službe u prestonici Teheranu, prenela je iranska Pres TV.

Prema njegovim rečima, pomorske snage Irana kontinuirano dobijaju novu i naprednu opremu, razvijenu uz podršku domaće industrije, naučnika, inženjera i kompanija.

Irani je istakao da se nekoliko novorazvijenih sistema, koji nisu prikazani na javno objavljenim snimcima, već nalazi u operativnim zonama.

On je dodao da su iranski pomorski komandosi povratili dva naftna tankera koja je zaplenio neprijatelj, pritom uhapsivši pripadnike obezbeđenja koji su bili zaduženi za njihovu zaštitu.

Foto: EPA / Iranian Army Office

Irani je podsetio i da su prvog dana rata iranske snage pogodile američki nosač aviona “Abraham Linkoln” projektilom koji do tada nije bio isproban.

On je dodao da su iranske snage identifikovale ključni element neprijateljskog vojnog prisustva i ispalile svoj prvi projektil na nosač aviona.

Prema rečima iranskog komandanta, “neprijatelj je nakon toga zatražio pomoć od luka u susednim zemljama kako bi evakuisao ranjene, zbrinuo poginule, i sproveo medicinske intervencije i popravke, a sve u cilju nastavka vazdušnih napada na ciljeve unutar Irana”.

On je dodao da su iranske pomorske snage od tada dodatno unapredile svoje operativne sisteme i nastavile da prate kretanje neprijatelja, u bliskoj saradnji sa mornaricom Korpusa garde islamske revolucije (IRGC).

Foto: EPA / Iranian Army Office

Komandant mornarice je takođe obećao odmazdu za napad na razarač “Dena” u međunarodnim vodama u blizini Šri Lanke, izveden 4. marta ove godine, u kojem su poginula četiri pripadnika iranske mornarice.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana i komandant Centralnog štaba Hatam el Anbija, general-major Ali Abdolahi, u poruci povodom Dana mornarice ranije danas je pohvalio otpornost i borbenu gotovost Ratne mornarice.

Abdolahi je dodao da je Ratna mornarica, u skladu sa direktivama vođe Islamske revolucije ajatolaha Sejeda Modžtabe Hameneija, spremna da pruži odlučan i efikasan odgovor na svaku pretnju ili čin agresije.