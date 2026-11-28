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Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 28. novembra napad dronovima na Rostovsku oblast u Rusiji, pri čemu je, prema izveštajima kanala za praćenje situacije na Telegramu, pogođeno područje u blizini Novоšahtinske rafinerije nafte.

Meštani su prijavili da su se velike grupe dronova približavale gradu Novošahtinsku, neposredno pre nego što je u blizini postrojenja primećen požar. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar tvrdio je da je iznad grada oboreno više od 50 dronova.

Analiza otvorenih obaveštajnih podataka (OSINT), koju je sproveo kanal ASTRA za praćenje događaja, zaključila je da je požar najverovatnije izbio na rezervoarima za skladištenje goriva u okviru postrojenja.

List "Kijev independent" navodi da u ovom trenutku ne može nezavisno da potvrdi izveštaje o napadu. Ukrajinska vojska još se nije oglasila povodom prijavljenog udara.

Čini se da je ovo drugi napad na isto postrojenje za manje od nedelju dana. Generalštab ukrajinske vojske potvrdio je u saopštenju od 27. novembra da je ranije tokom te nedelje izveden napad na Novоšahtinsku rafineriju nafte.

U napadu 23. novembra uništeno je 20 horizontalnih rezervoara za skladištenje nafte, dok je još 21 horizontalni rezervoar, 11 vertikalnih rezervoara i jedan deo cevovoda oštećen. Godišnji kapacitet prerade ove rafinerije iznosi do 7,5 miliona metričkih tona nafte.

Ukrajinaredovno izvodi napade na rafinerije nafte unutar Rusije, u nastojanju da umanji sposobnost Moskve da finansira nastavak rata. Dok Kijev nastavlja da gađa ruska energetska postrojenja, proizvodnja nafte u Rusiji beleži značajan pad.

Od kraja oktobra, ukrajinski napadi na ruske rafinerije smanjili su obim prerade sirove nafte u toj zemlji za 45 odsto, objavio je Rojters 18. novembra.