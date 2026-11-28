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Donald Tramp priredio je iznenađenje generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu nakon njihovog sastanka na Floridi, usred najnovijih napora američkog predsednika da okonča rat između Ukrajine i Rusije.

Nakon sastanka održanog u sredu uveče u Mar-a-Lagu, dvojica lidera saopštila su da su "razgovarala o važnosti toga da Rusija izbegava bilo kakve poteze koji namerno ili nenamerno proširuju rat, kao i o važnosti postizanja mirnog rešenja rata što je brže moguće", navodi se u zajedničkom saopštenju koje su objavili i Bela kuća i NATO.

Nekoliko sati kasnije, američki predsednik je na društvenoj mreži Truth Social promenio ton saopštenja dodavanjem dve reči, navodeći da "Rusija i Ukrajina" moraju da izbegavaju takve poteze.

1/5 Vidi galeriju Izvršni direktor "Nvidije" Džensen Huang i američki predsednik Donald Tramp Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Evan Vucci/AP

Zvaničnik NATO-a, koji je želeo da ostane anoniman kako bi slobodno govorio o osetljivom pitanju, rekao je da je prvobitno saopštenje bilo zvanično usaglašeno između dve strane, što ukazuje na to da ga je Tramp naknadno jednostrano izmenio.

Bela kuća nije odgovorila na zahtev Politika za komentar.

Ovaj dodatak posebno je značajan jer je usledio svega nekoliko dana nakon što je Ukrajina napala ruski ratni brod u jednoj libijskoj luci, hiljadama kilometara udaljenoj od Kijeva. Napad, kojim je, prema mišljenju pravnih stručnjaka, možda prekršeno međunarodno pravo, nije izazvao kritike većine ukrajinskih saveznika, imajući u vidu svakodnevno rusko bombardovanje susedne zemlje.

Takođe, ovaj potez ukazuje na trajne tenzije između Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji odbija da odustane od ukrajinskih napada dugog dometa na ruske rafinerije i kritičnu infrastrukturu. Tramp je prošlog meseca izjavio da je "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika", optužujući Zelenskog da koči postizanje mirovnog sporazuma.

Takav stav u suprotnosti je sa nedavnim Trampovim približavanjem ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, kojeg je nazvao "prijateljem" tokom prošlonedeljnog trilateralnog sastanka sa šefom Kremlja i kineskim liderom Si Đinpingom u Šendženu. Ruski napadi već godinama kontinuirano pogađaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Izmenjena formulacija predstavlja i novi izazov za Rutea. Bivši holandski premijer više puta je javno obasipao američkog predsednika pohvalama, nastojeći da osigura nastavak američkih isporuka oružja i ograničene podrške Ukrajini, kao i jedinstvo unutar NATO-a. Međutim, ovo neslaganje pokazuje da njegov pristup, kojim pokušava da zadrži Trampa pri usaglašenim stavovima, ima jasna ograničenja.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Uprkos tome što je u objavi na društvenoj mreži Truth Social pomenuo i Ukrajinu, Tramp je kasnije dodao da je tokom sastanka "proveo mnogo vremena razgovarajući o tome da bih voleo da vidim kako predsednik Putin obustavlja svu vojnu agresiju na teritorije širom Evrope".

Pažnja će sada biti usmerena na sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu 2. decembra, za koji su saveznici ranije očekivali da će se poklopiti sa dugo iščekivanom američkom revizijom vojnog prisustva u Evropi. Međutim, Sjedinjene Američke Države u međuvremenu su obavestile saveznike da će revizija biti odložena.