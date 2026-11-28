Slušaj vest

Američka vojska odbila je napad grupe od šest dronova koji su ranije ovog meseca nadletali britansku vojnu bazu RAF "Lejkenhit", u kojoj su stacionirani pripadnici američkog ratnog vazduhoplovstva.

Prema pisanju "Fajnenšel tajmsa", sumnja se da je Iran povezan sa incidentom.

Američka vojska upotrebila je tehnologiju za borbu protiv dronova kako bi odbila napad na bazu RAF Lejkenhit, objavio je u subotu "Fajnenšel tajms", pozivajući se na osobe upoznate sa slučajem.

List navodi da američko i britansko osoblje nije uspelo da pronađe i preuzme dronove nakon incidenta.

Upitan da prokomentariše izveštaj, portparol britanskog Ministarstva odbrane saopštio je Rojtersu u odgovoru putem mejla da su vojna policija i policija okruga Safok blisko sarađivale sa bezbednosnim snagama američkog ratnog vazduhoplovstva kako bi odgovorile na prijave o neovlašćenoj aktivnosti dronova u bazi RAF "Lejkenhit" 13. novembra.

- Situacija je brzo rešena, a baza RAF "Lejkenhit" vratila se uobičajenim bezbednosnim procedurama i merama zaštite snaga - naveo je portparol.

Tokom incidenta, pripadnici američkog ratnog vazduhoplovstva u bazi reagovali su na "sumnju u neovlašćenu aktivnost dronova". Portparol američkog ratnog vazduhoplovstva tada je izjavio da nijedan pripadnik osoblja, avion niti infrastruktura nisu bili ugroženi.

U incidentu koji se dogodio u septembru u bazi RAF "Ferford", još jednom britanskom vojnom objektu koji koristi američko ratno vazduhoplovstvo, pretnja povezana sa Iranom dovela je do povlačenja američkih bombardera B-1, izjavio je prošlog meseca američki predsednik Donald Tramp.

Teheran je odbacio optužbe da je bio umešan u incident u Ferfordu, kao i u druge neprijateljske aktivnosti na teritoriji Velike Britanije.