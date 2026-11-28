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Sjedinjene Američke Države i Rusija vrše pritisak na Evropu da preoblikuje bezbednosnu arhitekturu kontinenta u pokušaju da okončaju rat u Ukrajini, što bi moglo da podrazumeva sve, od davanja većeg uticaja Moskvi do potpunog zadržavanja postojećeg stanja.

Ruski predsednik Vladimir Putin već dugo insistira na preispitivanju evropskog odbrambenog sistema, zahtevajući da NATO povuče svoje snage i da Rusija dobije ključnu ulogu u bezbednosti kontinenta. Ti zahtevi prethode početku ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

Međutim, Donald Tramp, koji želi da postigne sporazum o okončanju rata, sada se približava nekim od tih stavova.

"Bezbednosne garancije za Ukrajinu ne mogu se konačno definisati odvojeno od posleratne evropske bezbednosne arhitekture. Ta dva pitanja moraju se razmatrati zajedno", napisao je u nedelju Trampov mirovni izaslanik Džared Kušner.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Politiko je razgovarao sa 12 bivših i sadašnjih evropskih zvaničnika, stručnjaka i diplomata NATO-a, od kojih je mnogima omogućeno da ostanu anonimni kako bi otvoreno govorili. Oni su postavili jasne crvene linije: nema pregovora bez Evrope, nema jednostranih odluka o pristupanju Ukrajine NATO-u i nema novog sporazuma dok se rat ne završi.

"Imamo bezbednosni poredak u Evropi i nemamo nikakvu potrebu da ga menjamo", rekao je norveški ministar odbrane Tore Sandvik u intervjuu.

Ovo je pet mogućih scenarija i procena Politika o verovatnoći njihovog ostvarivanja. Neki od njih se međusobno ne isključuju.

1. Ojačani OEBS

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), sa sedištem u Beču, jedno je od retkih evropskih bezbednosnih tela čija je Rusija i dalje članica.

Njen Bečki dokument predviđa mere za smanjenje rizika, poput obaveze država da najmanje 42 dana unapred najave vojne aktivnosti u kojima učestvuje 9.000 ili više vojnika.

Ukoliko bude postignut mirovni sporazum, OEBS bi mogao da posluži kao već postojeći forum za nadzor prekida vatre, finalizaciju detaljnijih aspekata mirovnih pregovora i sprovođenje mera za izgradnju poverenja, poput novih pravila o obaveštavanju o vojnim aktivnostima, rekao je Ulrih Kin, rukovodilac istraživačkog odeljenja za kontrolu naoružanja u institutu IFSH.

Više od 40 zemalja ovog meseca u Dablinu podržalo je "razgovore o dodatnim mehanizmima za upravljanje rizicima i njihovo smanjenje, koji doprinose stabilnosti u Evropi", u slučaju postizanja mirovnog sporazuma.

Nedostatak ove organizacije, koja ima 57 članica, jeste njena "glomaznost" i način donošenja odluka zasnovan na konsenzusu, rekao je Sven Biskop, direktor evropskog programa Instituta Egmont.

Sama institucija otvorena je za preuzimanje šire uloge.

"Moramo u potpunosti da iskoristimo ovu jedinstvenu platformu kako bismo očuvali dijalog, obnovili transparentnost, smanjili rizike i upravljali tenzijama", rekao je generalni sekretar OEBS-a Feridun Sinirlioglu za Politiko.

"OEBS ostaje ključni forum za izgradnju stabilnije i predvidljivije bezbednosne arhitekture u Evropi."

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2. Obnavljanje Saveta NATO-Rusija

Obnavljanje praktično neaktivnog Saveta NATO-Rusija ideja je koju podržava Kušner.

Savet je osnovan 2002. godine kao forum za konsultacije, smanjenje rizika i zajedničko donošenje odluka. Njegov rad doveo je do ograničenih sporazuma, poput dogovora o uzajamnom spasavanju posada podmornica i zajedničkih planova za borbu protiv terorizma.

Savet je mogao da donosi odluke o sopstvenom radu konsenzusom, ali Rusiji nije davao pravo veta na odluke NATO-a ili odbrambenu politiku saveznika.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping samit APEC Šendžen Kina Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press

Poslednji sastanak održan je mesec dana pre početka ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute u međuvremenu je izjavio da je taj format "mrtav".

Vojna alijansa i dalje održava komunikacioni kanal sa najvišim ruskim vojnim zvaničnikom, generalom Valerijem Gerasimovom. Međutim, taj kanal uglavnom se ne koristi, prvenstveno zato što Rusija odbija komunikaciju, prema rečima jednog diplomate i jednog zvaničnika NATO-a.

Kada do kontakta ipak dođe, "sadržaj razgovora više liči na paralelne monologe", rekao je diplomata.

Obnavljanje Saveta nakon postizanja mirovnog sporazuma moglo bi da pomogne u sprečavanju eskalacije, rekla su još dvojica diplomata Alijanse. Međutim, upozorili su da bi to trebalo učiniti oprezno, jer bi takav potez mogao da pruži legitimitet Rusiji.

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3. Novi bezbednosni sporazum

Sveobuhvatni novi sporazum na nivou cele Evrope, koji bi se nadovezao na postojeće institucije ili ih u potpunosti zamenio, još je jedna mogućnost. Međutim, upravo bi taj scenario verovatno naišao na najveći otpor ukrajinskih saveznika.

Novi sporazum imao bi određene prednosti, rekao je Biskop iz Instituta Egmont. Njime bi mogle da se uzmu u obzir nove okolnosti, poput članstva Finske i Švedske u NATO-u i težnji Ukrajine ka članstvu u EU, kao i novi vojni rizici povezani sa veštačkom inteligencijom.

"Geopolitičke okolnosti su se promenile... tako da ne možete jednostavno da nastavite tamo gde ste stali, već ćete morati ponovo da pregovarate", rekao je on.

Svaki novi sporazum takođe bi mogao da podstakne strahovanja evropskih zemalja da će Rusija dobiti preveliki uticaj na bezbednosnu arhitekturu kontinenta.

"Ne postoji apsolutno nikakav osnov za dovođenje u pitanje postojećih saveza. Nećemo razgovarati o takvim pitanjima", rekao je prošle nedelje nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Još neprihvatljiviji za Evropu jeste ruski predlog o sklapanju sporazuma sa pojedinačnim članicama NATO-a.

"To bi mogli da budu bilateralni sporazumi koji... ispunjavaju kriterijume uzajamnih sporazuma o nenapadanju", rekao je ranije ovog meseca Aleksej Drobinjin, direktor Odeljenja za spoljnopolitičko planiranje ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Za NATO je to "potpuno neprihvatljivo", rekao je jedan diplomata Alijanse, tvrdeći da bi Moskvi bilo omogućeno da izazove podele među saveznicima.

Ograničenija mogućnost jeste američki predlog da Ukrajina dobije bezbednosne garancije slične onima koje pruža NATO.

Međutim, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov u petak je rekao da je to "opcija koja je za nas neprihvatljiva".

Foto: Shutterstock, EPA/Miguel Gutierrez

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe ima određena pitanja.

"Kada govorimo o garancijama sličnim Članu 5, potrebni su nam odgovori na neka veoma jasna pitanja. Koje zemlje će podržati Ukrajinu ako ponovo bude napadnuta? Šta će tačno naši partneri učiniti kao odgovor? Koje trupe će unapred biti raspoređene na našoj teritoriji? Koliko će sve to koštati? I da li će to zaista funkcionisati?", rekao je Zelenski u ponedeljak pred Parlamentarnom skupštinom NATO-a.

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4. Novi format saradnje EU i Rusije

Evropska unija je svojevremeno takođe imala formalni kanal saradnje sa Rusijom, uspostavljen Sporazumom o partnerstvu i saradnji iz 1997. godine.

Stalni savet za partnerstvo organizovao je ministarske sastanke o spoljnoj bezbednosti, pravosuđu, istraživanju i ekonomskim pitanjima, što je dovelo do sporazuma o viznim olakšicama i prekograničnoj saradnji. Njegov rad zamrznut je nakon ruske aneksije Krima 2014. godine.

Nadležnosti EU u oblastima poput trgovine, sankcija, viza i upravljanja granicama pružaju joj fleksibilnost i mogućnost uticaja na Moskvu prilikom uspostavljanja posleratnih odnosa, rekao je jedan diplomata EU, naglašavajući da Unija ima ograničene nadležnosti u bezbednosnim pitanjima.

"Sve dok se takav format doživljava kao promena postojeće bezbednosne arhitekture u Evropi, neće biti prihvaćen", rekao je diplomata.

"Moraće da bude predstavljen kao dodatak postojećoj arhitekturi."

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Svaki pokušaj normalizacije ekonomskih i energetskih odnosa sa Rusijom nosi određene rizike, dodao je Kin.

"Ne želite da krenete punom brzinom i ponovo omogućite nesmetan protok ruskog gasa, jer time postajete veoma ranjivi", rekao je on.

"Za to će biti potrebno vreme... mere za izgradnju poverenja i bezbednosti moraju biti na prvom mestu."

Osim toga, Brisel neće sam razgovarati sa Moskvom.

"Svi smisleni razgovori o evropskom bezbednosnom okviru mogu se voditi tek nakon što bude postignut prekid vatre u Ukrajini... posebno sa saveznicima iz NATO-a i članicama EU", rekao je portparol Evropske komisije.

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5. Sve ostaje isto

Zvaničnici navode da je ovo najverovatnija opcija, iako Moskva jasno stavlja do znanja da je ona neprihvatljiva.

Delimično je to posledica činjenice da Rusija nikada nije bila deo najvažnijih evropskih vojnih i ekonomskih saveza, rekao je Biskop.

"Postoje samo jedna EU i jedan NATO, čija Rusija ne može da bude članica, što znači da je Rusija sada, u geopolitičkom smislu, sused Evrope", rekao je on.

"Nikada nećemo osmisliti bezbednosnu arhitekturu koja bi nam omogućila da zajednički donosimo odluke."

"To nije dobar scenario... biće veoma nestabilan", rekao je Biskop, dodajući da je, "imajući u vidu nerealne ruske zahteve, prilično verovatno da ćemo na kraju završiti upravo u takvoj situaciji".

Prethodno pomenuti diplomata NATO-a bio je još direktniji.

"Rusija je potpuno zanemarila sve mirovne sporazume postignute tokom proteklih 30 godina", rekao je diplomata.

"Ako želite da obnovite dijalog, potrebno je da se obe strane saglase o njegovim uslovima. Ne možete imati samo jednu stranu, jer onda razgovarate sami sa sobom."