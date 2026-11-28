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Hakeri su prodrli u Cloud One, glavnu platformu američkog ratnog vazduhoplovstva za računarstvo u oblaku, potencijalno ugrozivši osetljive podatke o taktičkim operacijama, osoblju, logistici i vojnim letelicama, izvestio je Rojters 27. novembra.

Upad je otkriven tokom proteklih mesec dana, prilikom radova na unapređenju sistema, prema rečima tri osobe upoznate sa slučajem. Rojters nije mogao da utvrdi ko je izveo napad, koliki je obim bezbednosnog propusta niti da li su neki podaci ukradeni.

Američko ratno vazduhoplovstvo odbilo je da komentariše bezbednosni ili operativni status platforme Cloud One.

"Kontinuirano preduzimamo odgovarajuće mere za zaštitu informacija, sistema i operativnih sposobnosti Ministarstva ratnog vazduhoplovstva", saopštilo je vazduhoplovstvo za Rojters.

Foto: ChatGPT

Ugrožena jedna od najvećih vojnih platformi

Cloud One je jedna od najvećih platformi američke vojske za računarstvo u oblaku, uspostavljena 2017. godine. Objedinjuje infrastrukturu kojom upravljaju Majkrosoft, Amazon, Orakl i Alfabet, a na njoj se nalazi više desetina aplikacija američkog ratnog vazduhoplovstva.

Među njima je sistem za komandovanje i kontrolu zasnovan na tehnologiji oblaka, koji objedinjuje podatke sa radara protivvazdušne odbrane i drugih izvora širom Severne Amerike. Druga aplikacija, Integrisani sistem borbene municije na ratištu, prati bombe i rakete na više od 200 lokacija američkog ratnog vazduhoplovstva širom sveta.

"Upad u ovaj sistem je veoma ozbiljna stvar", rekao je za Rojters jedan izvor upoznat sa incidentom.

Američka Sajber komanda angažovana je na proceni štete, dok je otkrivanje upada izazvalo poremećaje u radu platforme Cloud One. Napori da se dodatne administrativne aplikacije prebace na platformu privremeno su obustavljeni.

Blokirana su i ažuriranja softvera postojećih aplikacija na platformi Cloud One, što je osoblju onemogućilo primenu bezbednosnih zakrpa u trenutku kada su širom tehnološkog sektora otkrivane nove ranjivosti. Pojedinim korisnicima ukinuta su i administratorska ovlašćenja.

Hakeri prodrli u centralni upravljački sistem

Jedan izvor rekao je za Rojters da su hakeri iskoristili ranjivost softvera kako bi pristupili upravljačkom sloju platforme Cloud One, centralnom delu sistema koji služi za upravljanje uslugama na čitavoj platformi.

Izvor je takav pristup uporedio sa preuzimanjem kontrole nad "univerzalnim daljinskim upravljačem". Teoretski, napadač bi mogao da ga iskoristi za pregled informacija poput operativnog statusa vojnih letelica ili kretanja rezervnih delova, iako Rojters nije mogao da utvrdi da li su napadači pristupili takvim podacima.

Konkretna ranjivost iskorišćena tokom napada i dalje nije poznata.

Napad dolazi usred sve veće zabrinutosti zbog toga što veštačka inteligencija ubrzava sajber operacije usmerene protiv velikih sistema za računarstvo u oblaku. Evropske obaveštajne službe takođe su upozorile da veštačka inteligencija može omogućiti neprijateljskim akterima da automatizuju pojedine faze sajber napada i brže identifikuju ranjivosti.

Američke institucije na meti sajber napada

Američka vlada obelodanila je najmanje šest drugih nedavnih sajber incidenata, izvestio je Rojters, uključujući upade koji su pogodili FBI, podatke Pentagona, podatke o zaposlenima u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti, dve američke obaveštajne agencije i Ministarstvo finansija.

Platforma Cloud One već godinama suočava se sa kontinuiranim pokušajima upada u njene sisteme. Njeno rukovodstvo je 2023. godine govorilo o "zapanjujućem" broju pokušaja upada, istovremeno tvrdeći da je ostvarilo "stopostotnu uspešnost" u sprečavanju napadača da prodru u platformu.