BRUTALNA MASOVNA TUČA NA SKIJALIŠTU! Grudvanje ispred žičare se pretvorilo u haos, sevale pesnice na ledu (VIDEO)
- Masovna tuča izbila je pred žičarom u ski-centru Kilington u Vermontu, dok su skijaši i snouborderi čekali u redu na ledu.
- Na snimcima se vidi kako se dvojica muškaraca udaraju pesnicama, a jedan učesnik odlazi sa krvavim nosom.
- Ski-centar najavljuje politiku nulte tolerancije i moguće zabrane pristupa za učesnike incidenta.
Masovna tuča izbila je za vikend pred žičarom u popularnom ski centru Kilington u američkoj državi Vermont.
Ovaj centar je nedavno otvorio sezonu, a zbog nedostatka otvorenih staza na istočnoj obali SAD, privukao je veliki broj skijaša i snoubordera.
Na snimcima se vidi kako se dvojica muškaraca udaraju pesnicama i rvu na ledu, dok su čekali u redu za žičaru "Nort Ridž" u ovom, inače najvećem ski-centru u istočnom delu Severne Amerike.
U jednom trenutku, jedan od snoubordera je oboren na zemlju, ali je nastavio da razmenjuje udarce sa svojim protivnikom.
Vide se i ljudi koji pokušavaju da razdvoje učesnike tuče, neposredno pre nego što je stigla ski-patrola kako bi intervenisala.
Na jednom od snimaka vidi se kako jedan od učesnika tuče odlazi, povređen i sa krvavim nosom.
Iako nije sasvim jasno šta je izazvalo ovaj haos na snegu, jedan korisnik Instagrama tvrdi da je sve počelo nakon sasvim bezazlenog gađanja grudvama.
- Gađali smo grudvama dve naše prijateljice. I drugi ljudi oko nas su počeli da rade isto - napisao je taj korisnik.
- Grudvama smo gađali isključivo naše dve prijateljice, nikoga drugog. A onda je jedan muškarac nasrnuo na mog prijatelja, dok je ovaj još bio vezan za svoju dasku, optužujući ga da je pogodio njegovu devojku, što se uopšte nije dogodilo - dodao je on.
Ejmi Larami, portparolka ski-centra, izjavila je za lokalnu televizijsku stanicu: "Žalosno je što se tako nešto dogodilo tokom vikenda", dodajući da su "redovi za žičare tokom vikenda svakako bili duži nego radnim danima".
- Mi smo jedino mesto gde se trenutno može skijati ili voziti snoubord, tako da je to razumljivo - rekla je ona.
Ipak, Larami je naglasila da ski-centar ima "politiku nulte tolerancije" prema ovakvom ponašanju, te da planiraju da uvedu ograničenja pristupa za osobe koje su izazvale incident.
- Svi smo ovde iz istog razloga. Volimo boravak u prirodi i želimo da budemo ovde, da skijamo i vozimo snoubord - zaključila je portparolka.
- Dakle, molimo ljude da vode računa da ne pokvare doživljaj svima ostalima. Budite strpljivi. Ovde ima mnogo ljudi koji uživaju na planini - dodala je ona.
(Kurir.rs/Njujork Post)