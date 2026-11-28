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Masovna tuča izbila je za vikend pred žičarom u popularnom ski centru Kilington u američkoj državi Vermont.

Ovaj centar je nedavno otvorio sezonu, a zbog nedostatka otvorenih staza na istočnoj obali SAD, privukao je veliki broj skijaša i snoubordera.

Na snimcima se vidi kako se dvojica muškaraca udaraju pesnicama i rvu na ledu, dok su čekali u redu za žičaru "Nort Ridž" u ovom, inače najvećem ski-centru u istočnom delu Severne Amerike.

U jednom trenutku, jedan od snoubordera je oboren na zemlju, ali je nastavio da razmenjuje udarce sa svojim protivnikom.

Vide se i ljudi koji pokušavaju da razdvoje učesnike tuče, neposredno pre nego što je stigla ski-patrola kako bi intervenisala.

Na jednom od snimaka vidi se kako jedan od učesnika tuče odlazi, povređen i sa krvavim nosom.

Iako nije sasvim jasno šta je izazvalo ovaj haos na snegu, jedan korisnik Instagrama tvrdi da je sve počelo nakon sasvim bezazlenog gađanja grudvama.

- Gađali smo grudvama dve naše prijateljice. I drugi ljudi oko nas su počeli da rade isto - napisao je taj korisnik.

- Grudvama smo gađali isključivo naše dve prijateljice, nikoga drugog. A onda je jedan muškarac nasrnuo na mog prijatelja, dok je ovaj još bio vezan za svoju dasku, optužujući ga da je pogodio njegovu devojku, što se uopšte nije dogodilo - dodao je on.

Ejmi Larami, portparolka ski-centra, izjavila je za lokalnu televizijsku stanicu: "Žalosno je što se tako nešto dogodilo tokom vikenda", dodajući da su "redovi za žičare tokom vikenda svakako bili duži nego radnim danima".

- Mi smo jedino mesto gde se trenutno može skijati ili voziti snoubord, tako da je to razumljivo - rekla je ona.

Ipak, Larami je naglasila da ski-centar ima "politiku nulte tolerancije" prema ovakvom ponašanju, te da planiraju da uvedu ograničenja pristupa za osobe koje su izazvale incident.

- Svi smo ovde iz istog razloga. Volimo boravak u prirodi i želimo da budemo ovde, da skijamo i vozimo snoubord - zaključila je portparolka.

- Dakle, molimo ljude da vode računa da ne pokvare doživljaj svima ostalima. Budite strpljivi. Ovde ima mnogo ljudi koji uživaju na planini - dodala je ona.