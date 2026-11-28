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Grčku je zahvatio snažan talas nevremena praćen obilnim kišama, olujnim vetrovima i najavljenim snegom, dok su najteže pogođene oblasti na zapadu zemlje, saopštila je danas Nacionalna meteorološka služba (EMY).

Na snazi je crveno upozorenje za Jonska ostrva, Epir i zapadnu kontinentalnu Grčku, dok je narandžasto upozorenje izdato za zapadni Peloponez, a od večeras i za delove Centralne Makedonije i istočne Tesalije.

Olujne padavine već su izazvale poplave, odrone i probleme na putevima u Tesprotiji, na južnom Krfu i u oblasti Mesolongija, gde je izdato upozorenje građanima da ograniče kretanje, dok je na južnom Krfu izmereno više od 190 milimetara kiše.

Loše vreme je već ostavilo za sobom poplave, klizišta, probleme sa putevima i nestanke struje, a najozbiljniji problemi zabeleženi su u Sivoti i Platariji, dok je u Mesolongiju izdata poruka sa preporukom da se ograniče putovanja, prenosi danas "Katimerini".

Vatrogasne službe i civilna zaštita intervenisale su na više lokacija radi ispumpavanja vode i evakuacije ugroženih.

Stiže novo pogoršanje vremena

Na području Atike kiše i oluje očekuju se od subote po podne, uz osetan pad temperature u nedelju i prvi sneg na planini Parnita.

Za nedelju se prognozira dalje pogoršanje vremena u većem delu zemlje, uz obilne snežne padavine u planinskim oblastima i u Florini.

Na Egejskom moru i u istočnim oblastima očekuju se olujni severni i severoistočni vetrovi.

Civilna zaštita pozvala je građane da budu na oprezu, obezbede predmete koje bi vetar mogao da odnese i izbegavaju kretanje pored bujica i poplavljenih puteva.