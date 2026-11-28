Ruske oružane snage su tokom noći izvele napade dronova na infrastrukturne objekte i ratne brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Teretni brod koji je prevozio teret za ukrajinske oružane snage pogođen je u Crnom moru južno od Odese , preneo je TASS.

- Večeras su ruske oružane snage izvele napade dronova na objekte energetske, gorivne i transportne infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u ime ukrajinskih oružanih snaga. Udari su pogodili brod za suvi teret u Crnom moru južno od Odese, koji je isporučivao vojni teret Ukrajini - navodi se u saopštenju.