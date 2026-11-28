Ruske snage su tokom noći napale dronovima infrastrukturne objekte i plovila koje koriste ukrajinske oružane snage
Planeta
ŽESTOKA OSVETA PUTINA! Rusija napala ukrajinski ratni brod u Crnom moru južno od Odese!
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Ruske oružane snage su tokom noći izvele napade dronova na infrastrukturne objekte i ratne brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Teretni brod koji je prevozio teret za ukrajinske oružane snage pogođen je u Crnom moru južno od Odese, preneo je TASS.
- Večeras su ruske oružane snage izvele napade dronova na objekte energetske, gorivne i transportne infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u ime ukrajinskih oružanih snaga. Udari su pogodili brod za suvi teret u Crnom moru južno od Odese, koji je isporučivao vojni teret Ukrajini - navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/Tanjug/Preneo: V.M.)
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