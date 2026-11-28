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Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko uporedio je argument Moskve kojim opravdava polaganje prava na ukrajinske teritorije sa hipotetičkim zahtevom Mongolije za ruske teritorije, istovremeno izražavajući podršku Rusiji i hvaleći svoje prijateljstvo sa Vladimirom Putinom.

U intervjuu za francuski magazin "Le Point", objavljenom u sredu, Lukašenko je doveo u pitanje argument da bi Ukrajina trebalo da pripada Rusiji zato što je Kijev bio središte srednjovekovne federacije poznate kao Stara Rusija, prenosi CNN.

"Reći da su (ukrajinske) teritorije od davnina bile ruske... Pa, ako pogledate dalje u prošlost, ruske teritorije nekada su bile mongolsko-tatarske. Sećate se? Kome bi onda, prema toj logici, trebalo predati celu Rusiju? Mongoliji?", rekao je Lukašenko.

1/5 Vidi galeriju Predsednik Beloruije Aleksandar Lukašenko daje intervju za francuski časopis Le Point Foto: X printscreen

Stručnjaci već dugo opisuju takve tvrdnje kao, u najboljem slučaju, istorijski revizionizam. Lukašenko je rekao da veruje da Putin razume manjkavost te logike, nazivajući ga "pronicljivim i pametnim političarem". Intervju, koji je obuhvatio širok spektar tema, sadržao je neistinite i netačne tvrdnje, ali je inače bio uglavnom naklonjen Rusiji.

Lukašenko je istakao svoje prijateljstvo sa Putinom i ponovio neistinite tvrdnje ruskog lidera da je Ukrajina započela rat tako što je "ubijala i spaljivala ruski narod".

Lukašenkova uverenja i bliski odnosi sa Putinom sežu decenijama unazad. Bio je jedini poslanik beloruskog parlamenta koji je 1991. godine glasao protiv raspuštanja Sovjetskog Saveza. Tokom 32 godine na mestu predsednika, praktično je pretvorio Belorusiju u vazalnu državu Rusije.