PUTINOV BLISKI SAVEZNIK ŠOKIRAO IZJAVOM O TERITORIJI UKRAJINE! "Kome bi onda trebalo predati celu Rusiju?"
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko uporedio je argument Moskve kojim opravdava polaganje prava na ukrajinske teritorije sa hipotetičkim zahtevom Mongolije za ruske teritorije, istovremeno izražavajući podršku Rusiji i hvaleći svoje prijateljstvo sa Vladimirom Putinom.
U intervjuu za francuski magazin "Le Point", objavljenom u sredu, Lukašenko je doveo u pitanje argument da bi Ukrajina trebalo da pripada Rusiji zato što je Kijev bio središte srednjovekovne federacije poznate kao Stara Rusija, prenosi CNN.
"Reći da su (ukrajinske) teritorije od davnina bile ruske... Pa, ako pogledate dalje u prošlost, ruske teritorije nekada su bile mongolsko-tatarske. Sećate se? Kome bi onda, prema toj logici, trebalo predati celu Rusiju? Mongoliji?", rekao je Lukašenko.
Stručnjaci već dugo opisuju takve tvrdnje kao, u najboljem slučaju, istorijski revizionizam. Lukašenko je rekao da veruje da Putin razume manjkavost te logike, nazivajući ga "pronicljivim i pametnim političarem". Intervju, koji je obuhvatio širok spektar tema, sadržao je neistinite i netačne tvrdnje, ali je inače bio uglavnom naklonjen Rusiji.
Lukašenko je istakao svoje prijateljstvo sa Putinom i ponovio neistinite tvrdnje ruskog lidera da je Ukrajina započela rat tako što je "ubijala i spaljivala ruski narod".
Lukašenkova uverenja i bliski odnosi sa Putinom sežu decenijama unazad. Bio je jedini poslanik beloruskog parlamenta koji je 1991. godine glasao protiv raspuštanja Sovjetskog Saveza. Tokom 32 godine na mestu predsednika, praktično je pretvorio Belorusiju u vazalnu državu Rusije.
Belorusija je pod Lukašenkovim vođstvom odigrala ključnu ulogu u ratu u Ukrajini. U februaru 2022. godine dozvolio je Rusiji da koristi teritoriju Belorusije kao polaznu tačku za invaziju na Ukrajinu u punom obimu, iako sada negira da je znao za to. Kasnije je pristao i na raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja na teritoriji svoje zemlje.
(Kurir.rs/CNN)