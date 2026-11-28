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Filmska pljačka odigrala se na auto-putu "Kosta Verde", u peruanskoj regiji Kaljao, kada je grupa naoružanih i maskiranih osoba napala vozilo koje se kretalo ka aerodromu.

Tom prilikom su ranjene dve osobe, a maskirani napadači su oteli kofere i torbe iz vozila.

Nacionalna policija Perua (PNP) potvrdila je da su dve povređene osobe, muškarac i žena, prebačene u kliniku "San Hudas Tadeo". Trenutno su hospitalizovane i nisu u životnoj opasnosti.

General Olger Benavides, načelnik policijske uprave u Kaljau, izjavio je da forenzički timovi prikupljaju dokaze kako bi rasvetlili slučaj i identifikovali počinioce.

- Dve povređene osobe nalaze se u klinici "San Hudas Tadeo". Forenzičari sprovode neophodne procedure, a obe osobe su van životne opasnosti. Policija trenutno uzima izjave od žrtava.

Zaseda pred očima drugih vozača

Prema snimcima sigurnosnih kamera i iskazima očevidaca, veruje se da je u oružanoj pljački učestvovalo desetak napadača, koji su koristili tri pikap vozila.

Naoružane osobe, sa kapuljačama na glavama, presrele su crno vozilo u blizini isključenja sa auto-puta prema aveniji Santa Roza, u četvrti La Perla u Kaljau. Napadači su otvorili vatru na vozilo, otvorili vrata i iz njega uzeli kofere i torbe.

Tokom pljačke, izvukli su vozača na put, a iz vozila su izvukli i ženu koja se nalazila na zadnjem sedištu. Napad se odigrao pred očima drugih vozača, pri čemu su napadači koristili sopstvena vozila da blokiraju put i onemoguće žrtvama bekstvo.

Policija sumnja da su žrtve praćene

Policija veruje da je pljačka bila unapred isplanirana, jer postoje indicije da su napadači pratili kretanje dvoje putnika pre samog napada.

- Slučaj tretiramo kao oružani napad i pljačku, u tom smeru se odvija istraga. Nastavićemo sa prikupljanjem informacija kako bismo utvrdili šta se nalazilo u vozilu, budući da se na snimku vidi kako počinioci odnose plen i beže - izjavio je Benavides za TV Peru.

- Žrtve su bile meta; pratili su ih. Ovo je bilo unapred smišljeno, može se uočiti da je postojao plan koji je napravljen ranije - dodao je on.

Prema pisanju peruanskog lista "El Comercio", istražuje se da li je plen počinilaca uključivao zlatne poluge, detalj koji policija još uvek nije zvanično potvrdila.

Mobilni telefoni mogli bi da otkriju identitet napadača

Još jedan dokaz koji nadležni ispituju jesu mobilni telefoni, koje su počinioci, kako se pretpostavlja, odbacili duž obale dok su bežali.

Šef policije je potvrdio da su sigurnosne kamere zabeležile trenutak kada su uređaji odbačeni, te da su angažovani stručnjaci zaduženi za njihovo pronalaženje. Nadležni veruju da bi analiza mobilnih telefona mogla otkriti komunikaciju koja se odvijala pre pljačke i pomoći u identifikaciji članova bande.

U međuvremenu, u toku je velika policijska operacija s ciljem lociranja i hapšenja počinilaca, pri čemu policajci pregledaju snimke sa mreže sigurnosnih kamera u tom području.