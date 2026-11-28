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Pred više od hiljadu ljudi okupljenih u nemačkoj prestonici, lider francuske levice najavio je da će, ukoliko u maju 2027. bude izabran za predsednika Francuske, odmah započeti razgovore sa Pekingom.

Lider i predsednički kandidat stranke "Nepokorena Francuska" (LFI) Žan-Lik Melanšon izjavio je u petak, 27. novembra, u Berlinu, da želi da odmah započne razgovore sa Pekingom ukoliko pobedi na predsedničkim izborima, kao i da "odbija da pomaže Amerikancima da vode rat protiv Kineza".

"Ne plašite se, imaćemo saveznike"

- Ne plašite se, imaćemo saveznike - poručio je lider LFI pred publikom u prepunoj bioskopskoj sali, koja ga je oduševljeno dočekala. Melanšon je u Berlinu predstavio svoje delo "Uradite bolje", koje je nedavno prevedeno na nemački jezik.

- Odmah ćemo započeti razgovore sa onim ko se smatra našim neprijateljem. Kažu da je to Kina - rekao je on, iznoseći svoju viziju međunarodne politike.

1/11 Vidi galeriju Žan-Lik Melanšon, lider levičarske stranke Nepokorna Francuska Foto: EPA Andre Pain

- Kina je jedna i o tome nećemo raspravljati, jer ne želimo rat sa Kinom i nećemo pomagati Amerikancima da ratuju protiv Kineza - naglasio je Melanšon.

U pozadini njegovih izjava našla se napeta situacija oko Tajvana, ostrva koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, a na koje Peking polaže pravo suvereniteta.

- Ne želimo rat sa Kinom. Jedan od razloga zbog kojih ga ne želimo jeste to što ne možemo da ga dobijemo, a ja sam realista - rekao je lider LFI tokom konferencije.

Žan-Lik Melanšon je vatreni zagovornik nesvrstavanja i redovno se zalaže za uspostavljanje "povlašćenog partnerstva" sa Pekingom.

1/4 Vidi galeriju Žan Lik Melanšon na promociji svoje knjige u Berlinu. Spomenuo je Orbana i Vučića. Foto: Nemanja Nikolić, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia



Spomenuo poraze Viktora Orbana i Aleksandra Vučića



"Nepokorena Francuska" često je na meti kritika zbog "popustljivog odnosa prema Kini, naročito kada je reč o individualnim slobodama". Tako je poslanica te stranke Sofija Šikiru 2025. godine odbila da Kinu nazove "diktaturom".

Stav Melanšonove stranke razlikuje se od politike drugih levičarskih partija. Lider Socijalističke partije Olivije For posetio je u maju prošle godine Tajvan, gde se sastao sa predsednikom i založio za "autonomiju jednog demokratskog ostrva".

Sa druge strane, liderka Zelenih, Marin Tondelije zadržava čvrst stav prema Pekingu. Tako je, na primer, podržala kapitena francuske fudbalske reprezentacije Kilijana Mbapea, koji je izazvao bes kineskih vlasti nakon što je bivšeg kineskog lidera Mao Cedunga nazvao "diktatorom".

Melanšon je u Berlinu, uz oduševljene povike okupljenih, izrazio nadu da će pobeda njegove stranke odjeknuti "kao poziv na borbu na evropskom kontinentu".

Kao primer naveo je nedavne poraze mađarskog premijera Viktora Orbana i Aleksandra Vučića u Srbiji.



Tvrdi da nije "germanofob"



Osnivač LFI takođe se branio od optužbi da je "germanofob", iako redovno kritikuje Nemačku zbog njene budžetske politike i plana da izgradi najveću konvencionalnu vojsku u Evropi zbog navodne ruske pretnje.

- Kritikujemo nemačke desničarske vlade, ali ne samo njih, već i njihovu ideologiju - ordoliberalizam - rekao je Melanšon, dodajući da želi da se protiv nje bori "sve dok je ne uništi".

Ranije je izrazio divljenje prema Karlu Marksu, začetniku marksizma, i kompozitoru Ludvigu van Betovenu, koji su obojica bili Nemci. Potom se našalio na račun nemačkog jezika, rekavši da "nije baš lep za slušanje".