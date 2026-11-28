Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinski napadi dugog dometa pogodili su tokom protekle nedelje vojne i industrijske ciljeve u 11 ruskih regiona i na Crnom moru, uključujući naftna postrojenja, fabrike eksploziva, vojne aerodrome i letelice, saopštio je 27. novembra ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski predsednik opisao je operacije kao deo kontinuiranog odgovora Kijeva na ruske napade, pohvalivši preciznost ukrajinskih udara dugog dometa.

"Ukrajina potpuno opravdano odgovara na svaki ruski napad. Zahvaljujem našim odbrambenim snagama na preciznosti tih odgovora", rekao je Zelenski.

Na meti 11 ruskih regiona

Prema rečima ukrajinskog predsednika, ukrajinske snage ostvarile su rezultate na širokom geografskom području, koje obuhvata:

- Volgogradsku oblast;

- Samarsku oblast;

- Krasnodarski kraj;

- Rostovsku oblast;

- Nižnjenovgorodsku oblast;

- Stavropoljski kraj;

- Brjansku oblast;

- Permski kraj;

- Tulsku oblast;

- Republiku Baškortostan;

- Republiku Tatarstan.

Pogođeni objekti služili su kao podrška ruskim vojnim operacijama i ratu protiv Ukrajine, a među njima su bili:

- Naftna postrojenja;

- Preduzeća koja se bave proizvodnjom eksploziva;

- Vojni aerodromi i letelice;

- Drugi vojni objekti.

Prijavljene operacije obuhvatile su devet ruskih oblasti i krajeva, kao i republike Baškortostan i Tatarstan. Zelenski je takođe potvrdio da su ukrajinske snage ostvarile rezultate u napadima na ciljeve u Crnom moru.

1/7 Vidi galeriju Ruski napad na Zaporožje i tanker sa žitom u Crnom moru - 20. 07. 2026. godine Foto: screenshot X

Zelenski: Rusija mora da izabere mir

Ukrajinski predsednik zahvalio je različitim rodovima ukrajinske vojske i bezbednosnim službama koje su izvele napade, opisujući operacije kao oblik direktnog vojnog pritiska na Rusiju.

"Zahvaljujem svim strukturama ukrajinskih odbrambenih i bezbednosnih snaga koje sprovode naše kinetičke sankcije protiv agresora", rekao je Zelenski.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Ukrajinski predsednik takođe je naglasio da je Moskvi ponuđeno više mogućnosti da okonča rat protiv Ukrajine, ali da je nastavila vojnu kampanju.

"Rusiji su ponuđene brojne mogućnosti za deeskalaciju i okončanje ovog rata, ali je ona ipak izabrala rat. Rusija mora da okonča svoj rat, mora da izabere mir. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu!"