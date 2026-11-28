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Ernst Rem bio je jedan od najbližih, ali i najopasnijih ljudi u Hitlerovom ranom okruženju. Rođen 1887. godine u Minhenu, učestvovao je u Prvom svetskom ratu kao oficir sa značajnim borbenim iskustvom.

Nakon rata pridružio se desničarskim paravojnim grupama koje su predstavljale jezgro kasnijeg nacističkog nasilja na ulicama. Hitlera je upoznao početkom dvadesetih godina prošlog veka i brzo postao jedan od njegovih ključnih saradnika. Imao je presudnu ulogu u formiranju Sturmabteilunga (SA), paravojne formacije koja je nacistima omogućila zastrašivanje protivnika i preuzimanje kontrole nad ulicama pre dolaska na vlast.

Foto: YouTube/Printscreen

Moćan, uticajan i opasan saveznik

Početkom tridesetih godina Rem je bio na vrhuncu moći. SA je narastao na nekoliko miliona pripadnika, a Rem je otvoreno govorio o "drugoj revoluciji", društvenom preobražaju Nemačke koji je trebalo da usledi nakon Hitlerovog dolaska na vlast.

Ta vizija bila je u direktnom sukobu sa interesima konzervativnih elita, vojske i industrije koje je Hitler želeo da pridobije. Rem je postajao problem, saveznici su postajali nervozni, a Hitlerov režim tražio je način da ga ukloni.

Jedini koji ga je zvao "Adolfe"

Rem je imao jedinstven položaj u Hitlerovom okruženju. Navodno je bio jedina osoba u nacističkom vrhu koja se Hitleru obraćala neformalnim "ti" i zvala ga "Adolfe", što je bilo potpuno nezamislivo u strogo hijerarhijski uređenom, teatralno formalnom sistemu koji je firer stvorio oko sebe.

Izvori koji pominju ovaj detalj uglavnom se zasnivaju na svedočenjima Hitlerovih ranih saradnika, memoarima i kasnijoj istoriografiji. Iako pojedini istoričari upozoravaju da određeni detalji mogu biti romantizovani, činjenica je da je Rem imao neuobičajeno prisan odnos sa Hitlerom.

Njihov odnos seže u period kada Nacionalsocijalistička nemačka radnička partija (NSDAP) još nije bila velika politička sila, što je Remu pružalo slobodu koju kasnije niko više nije imao.

Foto: YouTube/Printscreen

## Noć dugih noževa: Kraj prijateljstva i kraj SA

Tenzije su dostigle vrhunac u junu 1934. godine, kada je Hitler, uz podršku SS-a i vojske, pokrenuo masovna hapšenja i pogubljenja rukovodstva SA. Rem je uhapšen 30. juna u hotelu u Bad Vizeu. Prema pojedinim svedočenjima, Hitler je tokom susreta sa njim bio vidno uznemiren, ali je politička logika prevagnula nad starim prijateljstvom. Rem je narednog dana pogubljen nakon što je odbio da izvrši samoubistvo.

Foto: Profimedia

Rem je ostao jedna od najkontroverznijih ličnosti nacističke ere. Njegova radikalna vizija mogla je iz temelja da promeni pravac nacističke politike, ali je sukob dveju ideja, revolucionarne i pragmatično-totalitarne, rešen nasiljem.