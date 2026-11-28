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Sedam učenika je poginulo, a do 99 je povređeno u eksploziji koja se, kako se veruje, dogodila u blizini škole u Avganistanu, saopštio je portparol talibanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Eksplozija se dogodila u subotu ujutru u provinciji Kunar, na istoku zemlje.

Preliminarna istraga ukazuje na to da je do eksplozije došlo u obližnjem skladištu eksploziva koji pripada rudarskim kompanijama, rekao je portparol ministarstva Abdul Matin Kani.

Do 15 povređenih ostalo je u bolnici, dok su ostali otpušteni nakon ukazane medicinske pomoći, rekao je direktor pokrajinske uprave za kulturu i informisanje Sami ul Hak Bajan.

On je takođe naveo da se eksplozija dogodila na periferiji Asadabada, administrativnog centra provincije.

Eksplozija u oblasti poznatoj po rudarstvu

U provinciji Kunar, koja se graniči sa Pakistanom, nalazi se veliki broj rudarskih postrojenja.

Portparol policije provincije Kunar Farid Dehkan ranije je izjavio da se eksplozija dogodila u školi u oblasti Andar Ser, na periferiji Asadabada.

U avgustu je više od 40 dece uzrasta od devet do 14 godina povređeno u napadu na školski kompleks u avganistanskoj prestonici Kabulu.