EKSPLOZIJA KOD OSNOVNE ŠKOLE, SEDAM UČENIKA POGINULO, DO 99 POVREĐENO! Istraga ukazuje na obližnje skladište eksploziva! Tragedija u Avganistanu (VIDEO)
- U eksploziji kod škole u provinciji Kunar poginulo je sedam učenika, a povređeno do 99 ljudi.
- Preliminarna istraga ukazuje da je detonacija potekla iz obližnjeg skladišta eksploziva koje koriste rudarske kompanije.
- Do 15 povređenih ostalo je u bolnici, dok su ostali nakon pomoći pušteni kući.
Sedam učenika je poginulo, a do 99 je povređeno u eksploziji koja se, kako se veruje, dogodila u blizini škole u Avganistanu, saopštio je portparol talibanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Eksplozija se dogodila u subotu ujutru u provinciji Kunar, na istoku zemlje.
Preliminarna istraga ukazuje na to da je do eksplozije došlo u obližnjem skladištu eksploziva koji pripada rudarskim kompanijama, rekao je portparol ministarstva Abdul Matin Kani.
Do 15 povređenih ostalo je u bolnici, dok su ostali otpušteni nakon ukazane medicinske pomoći, rekao je direktor pokrajinske uprave za kulturu i informisanje Sami ul Hak Bajan.
On je takođe naveo da se eksplozija dogodila na periferiji Asadabada, administrativnog centra provincije.
Eksplozija u oblasti poznatoj po rudarstvu
U provinciji Kunar, koja se graniči sa Pakistanom, nalazi se veliki broj rudarskih postrojenja.
Portparol policije provincije Kunar Farid Dehkan ranije je izjavio da se eksplozija dogodila u školi u oblasti Andar Ser, na periferiji Asadabada.
U avgustu je više od 40 dece uzrasta od devet do 14 godina povređeno u napadu na školski kompleks u avganistanskoj prestonici Kabulu.
Talibani su formirali vladu 2021. godine, nakon što su ostvarili vojnu pobedu u Avganistanu tokom povlačenja stranih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama.
(Kurir.rs/SkyNews)