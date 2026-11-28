Slušaj vest

Snažna eksplozija razorila je školu u provinciji Kunar u Avganistanu, a prema prvim informacijama, do detonacije je moglo da dođe zbog eksploziva uskladištenog u obližnjem objektu rudarske kompanije. Talibanske vlasti sumnjaju na nemar i nepažnju.

1/4 Vidi galeriju Eksplozija u školi u Avganistanu Foto: Qazafi Mal / Xinhua News / Profimedia

Veruje se da je detonaciju izazvao eksploziv iz obližnjeg skladišta koje pripada rudarskim kompanijama, saopštile su tamošnje vlasti. Do stravične eksplozije došlo je u subotu ujutru, u gradu Asadabadu, u provinciji Kunar, na istoku zemlje.

Prema prvim informacijama, eksplozija je mogla da potekne iz kuće koja pripada osobama uključenim u rudarske aktivnosti, a u kojoj je bio uskladišten dinamit.

Predstavnici talibanskih vlasti saopštili su da preliminarna istraga ukazuje na "nemar i nepažnju" kao moguće uzroke tragedije. Veruje se da je oko 15 povređenih i dalje u bolnici. Eksplozija se dogodila oko 10 sati po lokalnom vremenu.

Potresni snimci prikazuju automobile kojima su povređena deca prevožena u bolnicu u Asadabadu. Fotografije sa mesta nesreće pokazuju i razmere razaranja, uključujući delove školske zgrade koji su se urušili.

Rudarstvo je jedna od najznačajnijih privrednih grana u Avganistanu, zemlji bogatoj prirodnim resursima, među kojima su gvozdena ruda, bakar, olovo, cink, zlato, ugalj i drago kamenje.