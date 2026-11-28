RADNICI TRAŽE VEĆE PLATE, A RUKOVODSTVO DAJE MILIONE AKCIONARIMA! Zaposleni na pariskim aerodromima pozvani na višednevni štrajk tokom praznika
Dva sindikata zaposlenih u kompaniji Aerodromi u Parizu (ADP), koja upravlja glavnim aerodromima u pariskom regionu, pozvala su danas zaposlene na štrajk tokom prvog vikenda praznika krajem decembra, uz zahtev za povećanje plata.
Sindikati CGT Aeroports i FO Aeroports saopštili su da pozivaju na obustavu rada od četvrtka, 17. decembra u 5.00 sati do nedelje, 20. decembra u ponoć, prenosi Figaro.
Sindikati nezadovoljni odlukama rukovodstva
Dva sindikata zahtevaju povećanje naknade za prevoz radnika za 20 odsto, bonus za gorivo od 1.000 evra i zapošljavanje novih radnika za popunjavanje upražnjenih radnih mesta.
Štrajk je najavljen nakon što su pregovori sa rukovodstvom propali, a sindikati su osudili "tvrdoglavo odbijanje" rukovodstva da "postigne bilo kakav dogovor" o zahtevima sindikata, "dok istovremeno dodeljuje dodatnih 80 miliona evra akcionarima".
(Kurir.rs/Tanjug)