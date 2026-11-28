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obustavljeni letovi na aerodromima u moskvi

obustavljeni letovi na aerodromima u moskvi

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Ruske vlasti tvrde da je tokom noći presretnuto više od 1.200 ukrajinskih bespilotnih letelica širom zemlje.

Ukrajinska vojska pokrenula je masovni napad dronovima na Moskvu i Moskovsku oblast tokom noći između petka i subote, 28. novembra, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice, Sergej Sobjanjin.

Prema njegovim rečima, čak 460 dronova bilo je usmereno ka Moskovskoj oblasti, a 123 su presretnuta dok su se približavala ruskoj prestonici.

Sobjanjin je prvi put izvestio o napadu oko 23 sata po lokalnom vremenu u petak, kada je saopštio da je oboreno 11 bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi. U subotu ujutru objavio je da je napad tokom noći bio znatno većih razmera.

Zbog napada su uvedena privremena ograničenja u vazdušnom saobraćaju na nekoliko aerodroma, uključujući Vnukovo i Domodedovo u Moskovskoj oblasti.

Na aerodromu Šeremetjevo nisu uvedena ograničenja, ali je ruski nezavisni medij "Ostorozno, novosti", pozivajući se na putnika jednog leta kompanije "Rusija" iz Moskve za Vladivostok, objavio da avion još nije poleteo.

Ograničenja letova uvedena su i na aerodromima u Kaluškoj, Penzenskoj, Saratovskoj i Tambovskoj oblasti, preneli su ruski nezavisni mediji.



Rusija tvrdi da je oborila 1.246 dronova



Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, ruska protivvazdušna odbrana tokom noći 28. novembra presrela je i uništila ukupno 1.246 ukrajinskih dronova iznad 14 ruskih oblasti, Baškortostana i teritorije Krima.

Moskva za sada nije objavila detalje o eventualnoj materijalnoj šteti ili žrtvama u samoj prestonici. Ukrajinska vojska se u trenutku objavljivanja izveštaja nije oglasila povodom napada na Moskovsku oblast.

Ukrajina pojačava napade duboko na ruskoj teritoriji



Ukrajinske snage tokom 2026. godine intenzivirale su kampanju napada bespilotnim letelicama velikog dometa na ciljeve u Rusiji, sve češće gađajući Moskvu i druge udaljene regione.

Tokom noći 16. novembra Ukrajina je, prema tvrdnjama ruskog Ministarstva odbrane, pokrenula masovni napad u kojem je ruska protivvazdušna odbrana presrela 1.336 dronova.

Naredne noći rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je oborena još 1.441 ukrajinska bespilotna letelica.