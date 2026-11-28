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Ubistvo 43-godišnjeg biznismena Ejupa Durnagola i njegovog sina Jusufa (14) potreslo je Tursku.

Istraga je usmerena na porodicu žrtava, a ispituje se mogućnost da je motiv zločina zavera sa ciljem preuzimanja imovine ubijenog biznismena.

Ejup, vlasnik kafića i stočar, i njegov maloletni sin Jusuf pronađeni su mrtvi, sa prostrelnim ranama, u šumovitom predelu u blizini Mordogana, u okrugu Karaburun u Izmiru.

Tri osobe su zadržane u pritvoru: 29-godišnja Emel Durnagol, druga supruga biznismena; Nazli Kuršun, žena koja je čuvala bebu ovog para, staru svega mesec i po dana, kao i njen partner, Husein Kar.

Četrnaestogodišnji Jusuf bio je sin biznismena iz prethodnog braka.

Prema izveštajima turskih medija, dadilja je navodno priznala umešanost u zločin, dok brat ubijenog biznismena tvrdi da je cilj počinilaca bio da se domognu njegovih bankarskih depozita i nekretnina.

Šifrovane poruke otkrivaju vezu između troje osumnjičenih

Kako navodi turska novinska agencija Demiroren (DHA), istraga o dvostrukom ubistvu pokrenuta je u noći između 22. i 23. novembra, nakon što su lokalni stanovnici čuli pucnjavu, a potom zvali žandarmeriju.

Tela oca i sina prevezena su u Institut za sudsku medicinu u Izmiru radi obdukcije, a nakon toga su predata porodici radi sahrane.

Specijalizovane jedinice turske žandarmerije pregledale su desetine sati snimaka sa sigurnosnih kamera, prikupile otiske prstiju i druge dokaze, kao i izjave svedoka.

Poseban značaj pridaje se elektronskoj komunikaciji između troje osumnjičenih. Prema navodima agencije DHA, odeljenje žandarmerije za borbu protiv sajber kriminala uspelo je da pristupi njihovoj šifrovanoj komunikaciji i poruke razmenjene pre dvostrukog ubistva sada su deo spisa predmeta.

Tri osumnjičena lica izvedena su pred pravosudne organe i 24. novembra im je određen pritvor.

Navodi o seksualnom uznemiravanju i priznanje dadilje

Posebno je zanimljiv iskaz koji je dala mlada dadilja, koja je, prema izveštajima turskih medija, nudila različita objašnjenja o motivima zločina.

U svom prvobitnom iskazu tvrdila je da ju je četrdesettrogodišnji muškarac seksualno uznemiravao, navodeći to kao razlog zbog kojeg ga je ubila.

Međutim, prema kasnijim izveštajima listova "Sabah" i "Yeni Asır", ona je kao nalogodavca ubistva označila drugu suprugu biznismena, tvrdeći da je cilj zavere bio preuzimanje kontrole nad njegovom imovinom.

Partner dadilje je, navodno, dobio zadatak da se reši oružja kojim je izvršeno ubistvo, a koje su kasnije pronašli nadležni organi.

Prema navodima agencije DHA, istraga se sprovodi u koordinaciji sa turskom Nacionalnom obaveštajnom organizacijom (MIT), mada nije precizirano zbog čega je ova služba uključena u slučaj.

Optužbe zbog kojih su tri osumnjičena lica zadržana u pritvoru uključuju, između ostalog, ubistvo sa otežavajućim okolnostima, kao i ubistvo maloletne osobe sa predumišljajem.

"Udala se za njega zbog novca"

Kako prenosi "Sabah", brat ubijenog biznismena, Husein Durnagol, opisao je njihov brak, koji je trajao tri i po godine, kao veoma problematičan, obeležen stalnim tenzijama, finansijskim prohtevima i pravnim sporovima.

Naveo je da je dvadesetdevetogodišnja Emel radila u agenciji za nekretnine kada je upoznala njegovog brata, koji se njome oženio uprkos protivljenju svoje porodice.

Ispričao je da je, nakon ozbiljne svađe između supružnika prošle godine, ona kao uslov za pomirenje zahtevala nakit u vrednosti od 650.000 turskih lira, uz milion turskih lira u gotovini.

Prema njegovim rečima, par je živeo odvojeno oko godinu dana. Tom periodu prethodile su prijave podnete protiv biznismena, njegov boravak u zatvoru, kao i izricanje sudskih zabrana prilaska.

Brat četrdesettrogodišnjaka tvrdi da je porodica u više navrata izražavala protivljenje tom braku, ali da ipak nisu uspeli da ga odgovore.

- Zločin je, sasvim doslovno, bio nagovešten - primetio je on.

Bankovni depoziti i vlasnički listovi u sefu

U središtu tvrdnji Huseina Durnagola nalazi se imovina njegovog brata. Prema njegovim rečima, ovaj četrdesettrogodišnjak je na bankovnom računu imao značajnu svotu novca, a u sefu je čuvao i vlasničke listove za nekretnine.

Njegov brat smatra da je dvadesetdevetogodišnja supruga bila svesna obima te imovine i tvrdi da je to poslužilo kao motiv za organizovanje dvostrukog ubistva.

- Učinili su to da bi se dočepali imovine i novca - izjavio je on.

Nadležni organi takođe istražuju mogućnost da je ubistvo oca i njegovog deteta iz prethodnog braka povezano sa interesima oko nasleđivanja.

Ipak, do sada nisu objavljene zvanične informacije o ukupnoj vrednosti imovine ovog biznismena, niti je u potpunosti razjašnjeno ko će naslediti bogatstvo.

Dadilja obavestila brata o ubistvu

Još jedan detalj koji je otkrio biznismenov brat odnosi se na ponašanje dadilje nakon zločina. Prema njegovim rečima, mlada žena pojavila se u kafiću u kojem se on nalazio i rekla mu da je njegov brat upucan, pri čemu je taj događaj u početku predstavila kao napad trećih lica.

Prema rečima Huseina Durnagola, nakon toga su se pojavile različite teorije o motivu ubistva, od finansijskih sporova do pitanja "časti", sve dok devojka navodno nije priznala da je delovala po nagovoru biznismenove supruge.

On izražava uverenje da bi u slučaj mogle biti umešane i druge osobe, pored troje ljudi koji se trenutno nalaze u pritvoru.

Porodica žrtava zahteva sprovođenje potpune istrage o ovom slučaju, kao i da svi oni koji su možda učestvovali u planiranju ili izvršenju zločina odgovaraju za svoje postupke.