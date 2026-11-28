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Dečak iz Pakistana primljen je u bolnicu zbog jakih bolova u stomaku, temperature i naglog gubitka težine. Lekari su nakon skeniranja otkrili veliku izraslinu, a kada su je hirurški uklonili, u njoj su pronašli delimično formiran skelet fetusa, dugačak oko 14 centimetara.

Desetogodišnji dečak iz Pakistana prevezen je u bolnicu nakon što je počeo da trpi jake bolove u stomaku, a lekari su tokom pregleda otkrili nešto što ih je potpuno zaprepastilo - u njegovom stomaku nalazila se izraslina u kojoj je rastao delimično formiran skelet drugog fetusa.

Dečak je imao temperaturu, izgubio je dosta kilograma i desetak dana se žalio na bolove u stomaku. Kada je primljen u bolnicu 16. juna 2026. godine, lekari su primetili da mu je stomak otečen i da ga boli na dodir, naročito sa leve strane.

Nakon što su uradili skener, otkrili su veliku masu u gornjem levom delu trbušne duplje, približno veličine standardnog mobilnog telefona. Dečak je hitno operisan, a hirurzi su uklonili izraslinu koja je bila povezana sa velikim krvnim sudovima u blizini tankog creva.

Međutim, ono što su pronašli unutar nje bilo je još šokantnije.

Izraslina je sadržala masno tkivo, naslage nalik zubima i, kako su lekari opisali, "dobro formiran fetalni skelet". Mogli su jasno da prepoznaju majušne ruke i noge, kosu i nokte, pa čak i kičmeni stub.

Lekari sumnjaju da je reč o izuzetno retkom stanju poznatom kao fetus in fetu, što u prevodu znači "fetus unutar fetusa".

Ovo stanje javlja se kod približno jedne od 500.000 živorođenih beba, a širom sveta zabeleženo je manje od 250 slučajeva. Većina pacijenata su dečaci.

Ovakve izrasline najčešće se razvijaju u stomaku, ali se povremeno mogu pojaviti i u drugim delovima tela. U julu je veliku pažnju privukao sličan slučaj u Kini, kada su hirurzi pronašli jednu takvu masu u mozgu jednogodišnje devojčice.



Kako nastaje "fetus u fetusu"?



Naučnici još ne znaju sa sigurnošću šta izaziva ovo stanje, ali postoje dve glavne teorije. Prema prvoj i najprihvaćenijoj, reč je o izuzetno retkoj komplikaciji tokom razvoja jednojajčanih blizanaca.

U određenim slučajevima, kada se oplođena jajna ćelija podeli na dva embriona, jedan dobije većinu ćelija i nastavi normalno da se razvija, dok drugi ostane zarobljen unutar njega.

Veći embrion nastavlja da raste, dok manji ostaje unutar njegovog tela i može da se uvećava. Pošto i dalje dobija krv preko svog blizanca, pojedini delovi tela mogu da mu se razviju, ali nikada ne dostigne stepen razvoja na kojem bi mogao samostalno da živi.

Druga teorija je da ovakva izraslina zapravo predstavlja posebnu vrstu tumora poznatu kao teratom.

Ovi tumori mogu da sadrže različite vrste tkiva, uključujući kosu, mišiće, zube i kosti. Neki su bezopasni, dok drugi mogu biti kancerogeni.

Lekari obično pokušavaju da razlikuju fetus u fetusu od teratoma na osnovu nekoliko karakteristika. Jedan od najvažnijih pokazatelja je postojanje prepoznatljivog kičmenog stuba.

U slučaju dečaka iz Pakistana, lekari smatraju da je najverovatnije reč o stanju fetus in fetu. Ipak, zbog problema sa uzorcima tkiva, nisu mogli da obave potpunu mikroskopsku analizu, pa nisu u potpunosti isključili mogućnost da je reč o veoma razvijenom teratomu koji podseća na fetus.



Dečak se oporavio posle operacije



Dobra vest je da se dečak uspešno oporavio nakon operacije i da lekari nisu pronašli nikakve znake raka. Iz bolnice je otpušten 11 dana nakon prijema, a tokom kontrolnih pregleda nije imao nove tegobe.

Većina slučajeva fetus in fetu otkrije se pre nego što dete napuni 18 meseci, zbog čega je ovaj slučaj posebno neobičan.