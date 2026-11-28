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Policajci, vatrogasci i nadzornici okupili su se danas na protestu u Sofiji zahtevajući povećanje plata, bolje uslove rada i reformu Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, uz poruku da zaposleni u sektoru bezbednosti ne smeju da budu predstavljeni kao teret za državni budžet.

Sindikalna federacija zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova poručila je da odbija da bude "pogodan krivac" za odluke političkog rukovodstva i nedostatak strategije i doslednosti u upravljanju, preneo je Juronjuz.

Sindikati upozoravaju na dugogodišnje zanemarivanje zaposlenih

Sindikat je osudio, kako je naveo, podsticanje neprijateljstva prema organima za sprovođenje zakona i generalizacije o njihovom niskom profesionalizmu.

Istakao je da odgovornost za pojedinačne propuste mora da bude utvrđena i sankcionisana u skladu sa zakonom, ali da ne sme da se pripisuje hiljadama zaposlenih koji svakodnevno obavljaju svoje dužnosti.

"Ne izlazimo da bismo opravdali ili porekli probleme u sistemu. Izlazimo da bismo ih nazvali pravim imenima i zahtevali da se odgovornost traži tamo gde joj je mesto", navela je sindikalna federacija.

Upozorila je da dugogodišnje zanemarivanje i javna stigma narušavaju motivaciju zaposlenih i da posledice slabljenja sektora bezbednosti mogu osetiti svi građani.

Vatrogasci i spasioci zahtevaju dostojne plate

Protestu se pridružio i Nacionalni sindikat vatrogasaca i spasilaca "Ogneborec", koji je 28. novembra organizovao protestne aktivnosti u Sofiji zbog izostanka planiranog povećanja plata u sektoru bezbednosti u nacrtu državnog budžeta za 2027. godinu.

Taj sindikat je ocenio da politika zarada u javnom sektoru mora da uzme u obzir specifičnosti posla, odgovornost i profesionalne rizike vatrogasaca i spasilaca.

On je istakao da su dostojne plate neophodne za zadržavanje kvalifikovanih zaposlenih i dugoročno funkcionisanje sistema protivpožarne zaštite i zaštite stanovništva.

"Ogneborec" je najavio da će nastaviti da zastupa interese svojih članova i da se zalaže za održiva rešenja u pogledu plata i uslova rada.