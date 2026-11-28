Portret Fridriha Engelsa sa umetničkim prikazom industrijskog grada i protesta radnika u 19. veku.

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Na današnji dan, 28. novembra 1820. godine, u nemačkom gradu Barmenu, današnjem Vupertalu, rođen je Fridrih Engels, filozof, pisac i društveni teoretičar koji je ostavio dubok trag u istoriji borbe za radnička prava, ljudske slobode i socijalnu pravdu.

Rođen u imućnoj porodici vlasnika tekstilnih fabrika, Engels je još kao mladić imao priliku da upozna svet industrije iz neposredne blizine.

Tokom boravka u Mančesteru, jednom od najvećih industrijskih centara tadašnje Evrope, susreo se sa teškim životnim uslovima radnika, siromaštvom, eksploatacijom dece i velikim društvenim nejednakostima.

Umesto da prihvati takve okolnosti kao prirodan poredak stvari, posvetio je veliki deo života njihovom proučavanju i traženju odgovora na pitanje kako izgraditi pravednije društvo. Sarađivao je sa Karlom Marksom, napisao brojna dela i podržavao međunarodni radnički pokret. Preminuo je 5. avgusta 1895. godine u Londonu.

Danas, 206 godina nakon njegovog rođenja, značaj Engelsovog rada može se posmatrati i kroz pitanja koja prevazilaze političke ideologije: dostojanstvo rada, pravednu raspodelu bogatstva, ravnopravnost i pravo svakog čoveka na dostojanstven život.

Fridrih Engels. Foto: Public Domain

Čovek koji je zavirio iza fabričkih zidova

Industrijska revolucija donela je čovečanstvu ogroman tehnološki napredak. Otvarane su fabrike, razvijali su se gradovi, proizvodnja je rasla, a pojedinci su sticali ogromno bogatstvo. Međutim, oni čijim je radom to bogatstvo stvarano često su živeli u krajnjem siromaštvu.

Radnici su provodili i više od 12 sati dnevno u fabrikama, bez odgovarajuće zaštite, sigurnosti zaposlenja i prava koja danas veliki deo čovečanstva smatra osnovnim. Deca su radila umesto da se školuju, povrede na radu bile su česte, dok su čitave porodice živele u nehigijenskim i prenatrpanim naseljima.

Engels je obilazio radničke četvrti, razgovarao sa stanovnicima, proučavao zvanične izveštaje i prikupljao podatke o njihovim životnim uslovima. Rezultat njegovog istraživanja bilo je delo "Položaj radničke klase u Engleskoj", objavljeno 1845. godine, kada je imao svega 24 godine.

Knjiga je postala jedan od najznačajnijih istorijskih dokumenata o posledicama industrijske revolucije po život običnog čoveka, ali i jedno od pionirskih dela u proučavanju društvene nejednakosti.

Siromaštvo nije samo odgovornost pojedinca

Jedan od najvažnijih Engelsovih doprinosa društvenoj misli bio je preispitivanje tada rasprostranjenog shvatanja da je siromaštvo prvenstveno posledica lenjosti, nedostatka sposobnosti ili pogrešnih životnih odluka pojedinca.

Engels je ukazivao na to da čovek može vredno raditi čitavog života, a da uprkos tome ostane siromašan. Njegov materijalni položaj ne zavisi samo od ličnog truda, već i od načina na koji je organizovana privreda, visine zarade, dostupnosti obrazovanja i raspodele novostvorenog bogatstva.

Posebno ga je zanimalo kako je moguće da društvo postaje sve bogatije, dok veliki deo stanovništva koji svojim radom doprinosi tom bogatstvu ostaje na ivici egzistencije.

Time je doprineo razvoju shvatanja da siromaštvo nije isključivo individualni, već i društveni problem, čije rešavanje zahteva promene koje prevazilaze mogućnosti pojedinca.

Ilustracija industrijskog grada iz 19. veka sa fabričkim dimnjacima, skromnim radničkim naseljima i radnicima koji se vraćaju sa posla Foto: AI

Sloboda nije samo ono što piše na papiru

Engels je ukazivao i na razliku između formalne slobode i stvarne mogućnosti čoveka da samostalno odlučuje o svom životu.

Radnik je mogao biti zakonski slobodan da prihvati ili odbije posao, ali ukoliko je odbijanje ponuđenih uslova značilo glad, gubitak doma ili nemogućnost izdržavanja porodice, postavljalo se pitanje koliko je taj izbor zaista bio slobodan.

Za Engelsa je ljudska sloboda bila neraskidivo povezana sa ekonomskom sigurnošću. Pravo na dostojanstven život, obrazovanje, odmor i mogućnost raspolaganja sopstvenim vremenom predstavljali su važan deo oslobađanja čoveka od odnosa zavisnosti.

Takva pitanja i danas imaju značajno mesto u raspravama o radničkim pravima, socijalnoj zaštiti i ekonomskoj nejednakosti.

Nejednakost nije oduvek postojala u istom obliku

Engels se nije bavio samo društvom u kojem je živeo, već je pokušavao da utvrdi istorijske korene društvenih nejednakosti.

U delu "Poreklo porodice, privatne svojine i države", objavljenom 1884. godine, istraživao je kako su promene u načinu proizvodnje, stvaranju bogatstva, vlasništvu i nasleđivanju imovine uticale na razvoj društvenih odnosa.

Njegova osnovna ideja bila je da postojeće društvene hijerarhije nisu nepromenljive i da odnosi među ljudima zavise od istorijskih okolnosti u kojima su nastali.

Drugim rečima, ako su se društvene nejednakosti razvijale i menjale tokom istorije, onda ni način na koji je društvo danas uređeno ne mora biti konačan.

Iako su pojedini njegovi zaključci o najranijim ljudskim zajednicama prevaziđeni savremenim antropološkim istraživanjima, njegov rad imao je značajan uticaj na proučavanje nastanka i razvoja društvene nejednakosti.

Ekonomska nezavisnost žena

Važan, ali često zanemaren deo Engelsovog rada odnosi se na položaj žena u društvu.

U vreme kada žene u većem delu sveta nisu imale pravo glasa, ravnopravan pristup obrazovanju niti jednaku kontrolu nad imovinom, Engels je istraživao vezu između njihove potčinjenosti i ekonomske zavisnosti.

Smatrao je da ravnopravnost između muškaraca i žena ne može biti ostvarena samo promenom zakona, ukoliko žene nemaju mogućnost da samostalno zarađuju, raspolažu imovinom i odlučuju o sopstvenom životu.

Ilustracija žena iz 19. veka koje rade, čitaju i uče, kao prikaz borbe za ekonomsku nezavisnost, pravo na obrazovanje i ravnopravnost polova. Foto: AI

Ukazivao je i na značaj rada koji žene obavljaju unutar domaćinstva, a koji, uprkos svojoj društvenoj važnosti, često ostaje nepriznat i neplaćen.

Njegova dela uticala su na razvoj kasnijih pokreta i teorija koje su se bavile ravnopravnošću polova, ekonomskom nezavisnošću žena i vrednovanjem njihovog rada.

Borba za prava koja danas smatramo normalnim

Osmosatno radno vreme, slobodni vikendi, plaćeni godišnji odmor, zabrana eksploatacije dece, bolovanje, penzije, zaštita na radu i pravo na sindikalno organizovanje danas predstavljaju sastavni deo života miliona ljudi.

Međutim, u Engelsovo vreme mnoga od tih prava nisu postojala ili su bila izuzetno ograničena.

Engels je podržavao organizovanje radnika, njihovo zajedničko delovanje i međunarodnu solidarnost. Smatrao je da pojedinac teško može ravnopravno pregovarati sa ekonomski znatno moćnijim poslodavcem, ali da udruženi radnici imaju veću mogućnost da zaštite svoje interese i poboljšaju uslove života.

Savremena radnička prava nisu neposredna zasluga jednog čoveka, već rezultat višegeneracijske borbe miliona radnika, sindikalista, društvenih reformatora i aktivista. Engels je, međutim, bio jedan od mislilaca koji su toj borbi pružili značajnu intelektualnu osnovu.

Nasleđe koje prevazilazi političke ideologije

Više od dva veka nakon Engelsovog rođenja, svet izgleda znatno drugačije. Tehnološki napredak podigao je životni standard, radnička prava su zakonski zaštićena u mnogim državama, obrazovanje je dostupnije, a žene su ostvarile brojna prava koja su im nekada bila uskraćena.

Ipak, mnoga pitanja kojima se Engels bavio ostala su aktuelna. Nesigurnost zaposlenja, koncentracija bogatstva, nepravedni uslovi rada, stambena kriza, ekonomska zavisnost i rastući jaz između pojedinih društvenih slojeva i dalje su predmet rasprava širom sveta.

Istorijski značaj Fridriha Engelsa zato ne mora biti posmatran isključivo kroz pripadnost određenom političkom ili ideološkom pravcu.