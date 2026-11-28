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Žestoki nemiri izbili su u prestonici Albanije Tirani, na 114. godišnjicu sticanja nezavisnosti te zemlje.

Epicentar je ulica ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame, čija se vlada suočava sa protestima još od 31. maja.

Prema navodima lokalnih medija, među okupljenima ima mnogo Albanaca iz inostranstva koji su se vratili u zemlju povodom ove godišnjice.

Na snimcima objavljenim na društvenoj mreži X, koji prikazuju dešavanja u Tirani, vide se stotine demonstranata, sa prekrivenim licima, kako bacaju kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete na policijske snage.

Na jednom od snimaka vidi se kako su demonstranti uspeli da primoraju policijska vozila sa vodenim topovima na povlačenje.

Pojava vozila tipa "Ajaks", a posebno činjenica da su na njima bile istaknute albanske zastave, dodatno je pojačala tenzije, jer su demonstranti kritikovali upotrebu nacionalnih simbola na vozilima koja se koriste za suzbijanje demonstracija.

Lokalni mediji izveštavaju da su tokom sukoba jedno policijsko vozilo i jedan policajac zahvaćeni plamenom. Više od 2.000 policajaca nalazi se u stanju visoke pripravnosti širom albanske prestonice.

U dosadašnjim nemirima povređeno je najmanje 11 osoba: jedan policajac, dva novinara i osam demonstranata, koji su svi zbrinuti u službama hitne pomoći. Prema podacima albanskog Ministarstva zdravlja, svi povređeni su u stabilnom stanju i primaju medicinsku pomoć.

Traže bezuslovnu ostavku Edija Rame, stigli iz celog sveta

Demonstranti su izjavili da će nastaviti sa protestima sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Njihov glavni zahtev ostaje bezuslovna ostavka premijera Edija Rame. U više navrata su odlučno odbili njegove pozive na dijalog.

Albanci su na ovaj protest u Tiranu doputovali iz svih krajeva zemlje, kao i iz dijaspore.

- Došao sam ovde isključivo zbog protesta - rekao je 33-godišnji Arijan Lješi, koji je u Tiranu doputovao iz Ujedinjenog Kraljevstva.

1/4 Vidi galeriju Protesti u Tirani Foto: Hameraldi Agolli/AP

- Zašto? Zato što smo predugo trpeli. Rasuli smo se širom Evrope i sveta; gotovo kao da smo građani bez domovine – ljudi koji nemaju sopstvenu državu.

Političke stranke koje su aktivne u Albaniji još od pada komunizma devedesetih godina "više nikoga ne predstavljaju", rekao je Lješi, i dodao:

- One bi trebalo da ustupe mesto novoj generaciji intelektualaca, ljudima kojima je zaista stalo do budućnosti zemlje.

Šta je uzrok protesta u Albaniji

Protest u subotu deo je niza demonstracija koje su počele krajem maja, a koje su prvobitno podstaknute protivljenjem izgradnji velikog luksuznog turističkog kompleksa na južnoj obali Albanije, projekta povezanog sa investicionom firmom koju je osnovao Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa.

Ovi protesti postali su poznati kao "pokret Flamingo", a u septembru su usledile studentske demonstracije.