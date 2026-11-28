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Američki tehnološki gigant Gugl saopštio je u subotu da je obustavio radove na izgradnji velikog data centra na jugu Belgije nakon sudske odluke donete zbog nedostatka dozvole.

"Obustavili smo radove u skladu sa uputstvima lokalnih vlasti i u očekivanju novih smernica", izjavio je portparol Gugla na upit AFP-a.

"U Belgiji poslujemo više od 15 godina i ostajemo posvećeni poštovanju lokalnih zakona", dodao je.

Belgijske vlasti saopštile su u petak da su Guglu naložile obustavu radova na gradilištu nakon upozorenja organizacije Grinpis da kompanija nema dozvolu.

Reč je o data centru koji se gradi u poslovnoj zoni na području tri opštine u regionu Šarlroa na jugu zemlje, na nekadašnjem rudarskom nalazištu površine 50 hektara.

Nikola Jerno, portparol regionalnih vlasti Valonije, potvrdio je u petak za AFP da je izdat "nalog za obustavu radova" zbog "bespravne izgradnje" objekta površine tri hektara na toj lokaciji. Gugl je započeo radove na osnovu građevinske dozvole koju su vlasti izdale 2024. godine.

Gugl zatražio odobrenje za hlađenje rečnom vodom

Međutim, problemi su počeli ove godine, kada je američki gigant podneo zahtev za izmenu uslova prvobitne dozvole i proširenje građevinske površine, naveo je Nikola Jerno.

Zahtevom je takođe zatraženo odobrenje sistema za hlađenje informatičkih postrojenja vodom iz reke Sambr, dok je prvobitnim projektom bilo predviđeno vazdušno hlađenje.

Nakon mobilizacije građana, regionalni ministar Valonije zadužen za infrastrukturu Fransoa Deken ovog leta odbio je da izda izmenjenu dozvolu. Gugl se obratio upravnom sudu kako bi osporio tu odluku, a ročište je zakazano za početak januara.

Problemi i u drugim zemljama

Planovi američkog giganta za izgradnju velikih data centara namenjenih razvoju veštačke inteligencije već su naišli na prepreke u nekoliko zemalja.

Pre mesec dana finska policija saopštila je da je pokrenula krivičnu istragu o uticaju pripremnih radova na životnu sredinu na lokaciji na kojoj je Gugl planirao izgradnju data centra u Muhosu, na severu Finske.

Gde se grade data centri, struja postaje skuplja

Ubrzani razvoj veštačke inteligencije i širenje digitalnih usluga doveli su do masovne izgradnje data centara širom sveta. Međutim, ova postrojenja sa sobom donose niz ekonomskih i ekoloških problema koji neposredno utiču na život lokalnog stanovništva.

Data centri troše ogromne količine električne energije za neprekidan rad i hlađenje hiljada servera. Povećana potražnja za električnom energijom može da dovede do njenog poskupljenja, dok troškovi proširenja elektroenergetske mreže i izgradnje novih energetskih kapaciteta mogu delimično da budu prebačeni na građane kroz veće račune za struju.

Poseban problem predstavlja velika potrošnja vode za hlađenje postrojenja, što može da ugrozi lokalne vodne resurse, naročito tokom sušnih perioda.

Tu su i zauzimanje velikih površina zemljišta, buka koju proizvode sistemi za hlađenje, kao i dodatno zagađenje ukoliko se povećane energetske potrebe zadovoljavaju korišćenjem fosilnih goriva.

Iako tehnološke kompanije često ističu otvaranje novih radnih mesta kao jednu od prednosti ovakvih investicija, data centri nakon završetka izgradnje uglavnom zahtevaju relativno mali broj stalno zaposlenih u odnosu na veličinu investicije i količinu resursa koje koriste.