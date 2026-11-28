GRADOVI SU PADALI KAO DOMINE, JEDAN ZA DRUGIM

GRADOVI SU PADALI KAO DOMINE, JEDAN ZA DRUGIM

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Mongolska vojska pod komandom Batu-kana, unuka čuvenog Džingis-kana, osvojila je Kijev6. decembra 1240. godine, opljačkala ga i velikim delom razorila. Grad, koji je vekovima bio političko, versko i kulturno središte Kijevske Rusi, od tog razaranja decenijama nije uspeo da se oporavi.



Mongoli su osvajali grad za gradom



Kijev je vekovima bio političko, versko i kulturno središte Kijevske Rusi. Međutim, početkom 13. veka izgubio je veliki deo nekadašnje moći. Kijevska Rus raspala se na niz međusobno suprotstavljenih kneževina, a sam grad više puta je stradao u njihovim međusobnim sukobima.

U međuvremenu se na istoku pojavila nova sila. Mongolsko carstvo, koje je osnovao Džingis-kan, širilo se neverovatnom brzinom. Njegovi naslednici nastavili su osvajanja, a Batu-kan je 1237. godine pokrenuo veliki pohod na ruske kneževine.

Mongoli su redom osvajali i uništavali gradove. Rjazanj je pao 1237, Vladimir 1238, a Perejaslav i Černigov 1239. godine. Do jeseni 1240. mongolske snage približile su se Kijevu.

Opsada Kijeva



Odbranom grada komandovao je vojvoda Dmitro, namesnik kneza Danila Galickog. Branioci su raspolagali gradskim utvrđenjima, ali su se suočili sa vojno nadmoćnijim protivnikom.

Mongoli nisu bili samo vešti konjanici i strelci. Tokom svojih osvajanja usavršili su i opsadno ratovanje, koristeći različite sprave za razbijanje gradskih bedema.

Često se navodi da je završna opsada Kijeva počela 28. novembra 1240. godine, iako pojedini istorijski izvori ukazuju na to da je napad počeo ranije.

Nakon proboja gradskih utvrđenja, deo stanovnika i branilaca sklonio se u Desjatinsku crkvu, jednu od najvažnijih građevina srednjovekovnog Kijeva. Prema hroničarskim zapisima, crkva se urušila pod težinom mnoštva koje je u njoj potražilo utočište, mada tačne okolnosti njenog rušenja nisu poznate.

Mongoli su na kraju slomili otpor, pobili veliki broj stanovnika, a mnoge preživele odveli u zarobljeništvo. Vojvoda Dmitro bio je ranjen i zarobljen, ali mu je, prema hroničarskom predanju, Batu-kan poštedeo život zbog iskazane hrabrosti.

Od velikog grada ostale su ruševine



Italijanski franjevac Đovani da Pjankarpine, koji je nekoliko godina kasnije prolazio tim područjem, opisao je Kijev kao gotovo potpuno razoren grad. Tvrdio je da je u njemu ostalo jedva 200 kuća i spominjao ljudske kosti koje su se još mogle videti.

Tačan broj poginulih nije poznat, ali arheološki nalazi potvrđuju da je grad pretrpeo izuzetno velika razaranja.

Nakon osvajanja Kijeva, Mongoli su nastavili pohod prema zapadu. Prodrli su u Poljsku i Ugarsku, a 1242. godine stigli su i do područja današnje Hrvatske.