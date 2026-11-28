Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KAMČATKU: Potres magnitude 6,2 probudio stanovnike, građani iz kreveta bežali iz kuća
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Zemljotres magnitude 6,2 rano jutros pogodio je Kamčatku, prenela je danas ruska agencija Tass.
Epicentar se nalazi na kopnu, na dubini od oko 189 kilometara, rekao je za Tass zvaničnik kamčatskog ogranka Geofizičke službe Ruske akademije nauka.
"Intenzitet zemljotresa u glavnom gradu Kamčatke iznosio je tri stepena", dodao je on.
Zemljotres na dalekom istoku Rusije se desio noćas i razbudio je lokalno stanovništvo, pri čemu je veliki broj ljudi izašao napolje radi veće bezbednosti.
Kurir.rs/Beta
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