CENTRALNA AMERIČKA KOMANDA: Iran nije napao nosač aviona "Abraham Linkoln", ne naplaćujemo prolazak brodova kroz Ormuski moreuz
- Američka komanda navodi da udarna grupa nosača nije pogođena i da se posle raspoređivanja na Bliskom istoku bezbedno vratila u SAD.
Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) odbacila je danas tvrdnje iranskog komandanta mornarice Amira Šahrama Iranija da su iranske snage povratile dva tankera, napale američki nosač aviona "Abraham Linkoln" i da SAD naplaćuju prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.
CENTCOM je na platformi Iks odbacio te tvrdnje, nazvavši ih "izmišljenim lažima" i navodeći da Iran više nema mornaricu.
Američka komanda demantovala je i tvrdnju Teherana da je iranska vojska prvog dana rata, 28. februara, pogodila nosač aviona "USS Abraham Linkoln".
Prema saopštenju CENTCOM-a, udarna grupa nosača nikada nije bila pogođena, a nakon uspešnog borbenog raspoređivanja na Bliskom istoku prošlog meseca bezbedno se vratila u SAD.
CENTCOM je odbacio i navode da američke snage naplaćuju milione dolara za prolazak kroz Ormuski moreuz, ističući da nema putarine i da su američke snage i regionalni partneri obnovili slobodu plovidbe tim međunarodnim plovnim putem.
Irani je, prema navodima iranske agencije Tasnim, kazao da su iranski komandosi povratili dva tankera koja su prethodno bila oduzeta i zarobili članove posade zadužene za njihovu zaštitu.
Protok energenata kroz moreuz znatno je smanjen od početka rata, što je dovelo do rasta globalnih cena nafte. SAD su u međuvremenu uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka, a prošle nedelje su na Bliski istok uputile i treći nosač aviona, "USS Teodor Ruzvelt".
Zabrinutost zbog snabdevanja dodatno su pojačali napadi na tankere u Ormuskom moreuzu i saudijsku energetsku infrastrukturu.
Kurir.rs/Tanjug