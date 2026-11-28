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Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) odbacila je danas tvrdnje iranskog komandanta mornarice Amira Šahrama Iranija da su iranske snage povratile dva tankera, napale američki nosač aviona "Abraham Linkoln" i da SAD naplaćuju prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

CENTCOM je na platformi Iks odbacio te tvrdnje, nazvavši ih "izmišljenim lažima" i navodeći da Iran više nema mornaricu.

Američka komanda demantovala je i tvrdnju Teherana da je iranska vojska prvog dana rata, 28. februara, pogodila nosač aviona "USS Abraham Linkoln".

Prema saopštenju CENTCOM-a, udarna grupa nosača nikada nije bila pogođena, a nakon uspešnog borbenog raspoređivanja na Bliskom istoku prošlog meseca bezbedno se vratila u SAD.

Foto: RUNGROJ YONGRIT/EPA

CENTCOM je odbacio i navode da američke snage naplaćuju milione dolara za prolazak kroz Ormuski moreuz, ističući da nema putarine i da su američke snage i regionalni partneri obnovili slobodu plovidbe tim međunarodnim plovnim putem.

Irani je, prema navodima iranske agencije Tasnim, kazao da su iranski komandosi povratili dva tankera koja su prethodno bila oduzeta i zarobili članove posade zadužene za njihovu zaštitu.

Protok energenata kroz moreuz znatno je smanjen od početka rata, što je dovelo do rasta globalnih cena nafte. SAD su u međuvremenu uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka, a prošle nedelje su na Bliski istok uputile i treći nosač aviona, "USS Teodor Ruzvelt".

Zabrinutost zbog snabdevanja dodatno su pojačali napadi na tankere u Ormuskom moreuzu i saudijsku energetsku infrastrukturu.