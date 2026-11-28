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Više od 1.100 migranata, koji su iz Severne Afrike putovali čamcima, stiglo je tokom protekla dva dana na grčka ostrva Krit i Gavdos, a dvoje ljudi je poginulo, saopštile su vlasti i obalska straža.

Jučerašnji i današnji izveštaji obalske straže pokazali su da su grčke vlasti i evropska granična agencija Fronteks za to vreme preuzele više od 1.100 ljudi sa plovila u vodama u blizini Krita i malog ostrva Gavdos na jugu zemlje.

Obalska straža je danas saopštila da je među pristiglima bila 41 preživela osoba i da su dva tela pronađena na stenovitom delu obale Gavdosa.

Četvoro preživelih je prebačeno u bolnicu na Kritu.

Do naglog porasta broja dolazaka migranata u Grčku dolazi uprkos oštrom stavu vlade prema migracijama.

Foto: Profimedia

Grčka je među pet država Evropske unije (EU), sa Austrijom, Danskom, Nemačkom i Holandijom, koje pokušavaju da uspostave "centar za povratak" migranata, gde bi od naredne godine mogli da se upućuju tražioci azila čiji su zahtevi odbijeni.

Plan tih zemalja je naišao na kritike organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Dugo i opasno putovanje morem od Libije do južnih obala Grčke postalo je jedna od najčešće korišćenih migracionih ruta ka Evropi za ljude koji beže od sukoba i siromaštva u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, a veliki broj ljudi tokom puta strada, uglavnom zbog brodoloma ili surovih prirodnih uslova.

Ranije ovog meseca, tela 22 osobe pronađena su u dva čamca koja su plovila iz Libije ka jugu Grčke.